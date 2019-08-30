　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

港警逮補人數升至6人！青年領袖、立法議員「參與反送中」全押往警署

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 光復元朗,反送中 。（圖／路透社）

▲反送中行動越演越烈。（圖／路透社）

記者朱世凱／綜合報導

香港警方今（30）日清晨開始陸續逮捕黃之鋒、周庭、陳浩天、許銳宇、孫曉嵐、鄭松泰，被捕人數已經累積至6人。眼尖網友發現，這些被捕的青年領袖和立法議員，除了許銳宇、鄭松泰原因尚不清楚以外，其餘都和參與反送中遊行有關。

▼黃之鋒、周庭上午接連被捕。（圖／翻攝自黃之鋒、周庭臉書粉專）

▲▼黃之鋒、周庭30上午接連被捕。（圖／翻攝自黃之鋒、周庭臉書粉專）

香港眾志秘書長黃之鋒今早約7時30分左右，在前往海怡半島地鐵站途中，突然被押往灣仔警署總部。警方隨後指出，他參與6月21日包圍警察總部活動，被指控涉嫌「煽惑他人參與未經批准的集結」、「組織未經批准的集結」及「明知而參與未經批准的集結」，正被扣留調查當中。

不久後眾志成員周庭也傳出被捕消息，同樣被押至灣仔警察總部，原因是她參與6月21日包圍警察總部活動，被控「煽惑他人參與未經批准的集結」及「明知而參與未經批准的集結」。

▼香港民族黨前召集人陳浩天。（圖／路透社）

▲▼香港民族黨召集人陳浩天。（圖／路透社）

香港民族黨前召集人陳浩天，則是在昨晚（29日）於香港國際機場準備出境前往日本東京時，被警方有組織罪案及三合會調查科（O記）探員拘捕。據悉，陳浩天參與7月13日「光復上水」行動，涉嫌「參與暴動」及「襲警」。

第四名被捕人士為民主派沙田區議員許銳宇，原因尚不清楚，警方則稱他「阻差辦公」才遭到拘捕，目前律師已趕往觀塘警署協助。但港媒爆料，許銳宇曾身處8月11日尖沙咀衝突前線。

▼民主派沙田區議員許銳宇。（圖／翻攝自Facebook／許銳宇 Rick Hui）

▲▼民主派許銳宇。（圖／翻攝自Facebook／許銳宇 Rick Hui）

第五位是前港大學生會會長孫曉嵐，她透過友人透露，警察29日清晨上門告訴孫曉嵐，孫因為參與7月1日衝擊立法會行動，遭控「串謀摧毀及損壞財產」與「進入或逗留會議廳範圍」。港媒報導，她今日下午2點半已由律師陪同到灣仔警察總部。

▼前港大學生會會長孫曉嵐。（圖／翻拍自YouTube／商業電台）

香港大學學生會新會長孫曉嵐19日表示，「港獨」可行，她會支持。（圖／翻拍翻攝自YouTube／商業電台）

第六位是立法會議員鄭松泰，他今日在天水圍出席活動前遭到警方拘捕，目前正送往天水圍警署，原因尚不明。資料顯示，他從2016年10月1日就擔任香港立法會議員至今，也在網路電台熱血時報擔任《熱血政治》節目主持人；曾被立法會親中派議員點名，是煽動反送中遊行的幕後黑手。

▼香港立法會議員鄭松泰。（圖／翻攝自鄭松泰臉書）

▲香港立法會議員鄭松泰。（圖／翻攝自鄭松泰臉書）

ET快訊
陸男友說「你不是處女」！她怒摔筷子　下秒被「滾燙辣鍋」潑全身
女囚臨盆破羊水...獄警、護士隔門看「嬰滑出」冷剪臍帶！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

1歲女撞倒服飾店「全身鏡」！頭部當場遭重擊「口鼻爆血斷氣」…媽目睹崩潰

13歲少女「4個朋友被殺」報警：他們還要殺我！員警秒衝現場救援…結局傻了

影／多年沒回家！女兒推開門嚇壞「爸爸只剩一堆白骨」…鄰居嘆：孤單嚥氣的

接孫子遲到…媳婦當眾「狠甩婆婆2巴掌」：讓妳長記性！網怒「老公在哪？」

影／速食店內玩手機邊充電！13歲男突「殭屍般坐直」狂抽搐…3秒後慘死顧客眼前

正妹屍體詭失蹤！他揭「冥婚」暗黑產業鏈：鮮屍可值70萬…多女遭殘殺下嫁

男友傳情話：我好想你！女孩一看「3關鍵字」氣炸秒抓偷吃證據　網讚厲害

影／8歲吃貨女童胖到65kg…1年來狂喊肚痛！醫檢查竟是「媽幫夾菜+飯吹涼」惹禍

影／老公回來了！人妻偷情一半嚇壞裝鎮定「小王秒躲床下」…結局超展開

影／吹整晚冷氣「以為感冒」！19歲女大生隔天急診「心跳停止」…醫揭危險關鍵

毒蟲鑽縫+逆向「惡意衝撞」害命　汐止勇警殉職學弟淚崩：學長抱歉

婚禮剩32天...看直播驚見她車禍亡　未婚夫奔靈堂戴上戒指悲唱《童話》

貼心為女鵝修腳指甲遭奶音嫌棄　幽默老爹崩潰：免費的別抱怨...

直播主「傷重恐截肢」老父痛哭 遭點名包龍星：做了不良示範

超軟爛水獺！躺著吃飯下秒睡著　網笑到崩潰：彷彿看到假日的我

40年來「騎機車沒戴口罩」　夫妻2人皆診斷出肺腺癌！

助罹癌柚農！開放民眾「自摘柚子」　網熱心瘋傳...30斤裝滿只要300元

台北信義區街訪「有錢人話題」學生感嘆：人生沒有很公平

男選手在王力宏面前挑戰《愛錯》　原唱虧李榮浩：你想刁難他還是怎麼樣

爆新鮮牛肉湯、香甜虱目魚粥 老司機帶你吃透台南私房美食

男友嗆「你又不是處女」！她暴怒摔筷子…下秒被「滾燙辣鍋」潑全身皮肉掉

黃之鋒周庭「獲准保釋」！831前拘數名社運人士　警：拘捕無任何暗示

影／逛百貨公司！天幕突炸裂她慘遭「雨彈砸頭」...爆射2公尺

開直播撒網捕魚...19歲男網紅「失足溺斃」　7000名觀眾目睹死亡過程

「鞋底賞巴掌」惡保母3分鐘狂打2歲兒　人父目睹震撼影片超心碎

香港政界第5人被捕！　立法會議員黃洋達「送往天水圍警署」

華聞快遞／計劃投資3千億人民幣！廣東佛山下半年將開工投產重大項目

港警逮補人數升至6人！青年領袖、立法議員「參與反送中」全押往警署

陸推「一國兩制」統一進程　陳明通：兩岸僵局責任在北京

影／「831再集結」上訴被駁回！　民陣宣布取消明日遊行集會

硬闖花蓮秘境二子山野溪溫泉　3人連車卡惡水勇消搏命搶救

可製造沙林毒氣！日本對南韓出口「化骨水」　貿易戰後首次批准

飯店限時拍賣「女神睡過的房間」　餘溫+餘香還在…吸客價曝光網震怒！

中職／傅于剛受傷提前關機　古林睿煬準備好才上一軍

老公半夜講電話被抓包！　依依爆「他偷藏密室」：氣到提離婚

他逛上海好市多震撼了　網吹爆驚人紀錄：222萬「超狂商品」第一天就賣掉！

拒檢男撞警害命僅限制住居　家屬悲慟聲明：對定岳非常不公平！

中職／富邦註銷張耿豪、林威廷不在60人　註冊新人朱益生

香港多名社運人士被捕　蔡英文：真正要做的就是跟人民好好對話

郭瓊瑩／單靠口號　要如何「觀光立國」？

大陸熱門新聞

情侶「交纏喇舌」…雙雙送醫搶救..

1歲女「撞倒全身鏡」遭重擊…口..

閨蜜發夜景圖　她一看：和我男友..

快訊／黃之鋒今早「突被警方逮捕..

海底撈創始人成「新加坡首富」

水庫爽釣魚…他下秒釣起「5歲男..

約會吵架！他端起「滾燙辣鍋」潑..

身後傳巨響！他轉頭驚見烏龜血肉..

他抓女友屍體人臉辨識！APP人..

被多任女友嫌「手汗多」！他淚訴..

陳浩天機場離港被截　涉暴動和襲..

13歲女報警：他們要殺我！員警..

1歲女逛百貨！陌生男突靠近「一..

9月起去澳門　持台胞證可辦自助..

更多熱門

相關新聞

路透：北京否決撤回送中修例…不得妥協！

因香港政府提出的《逃犯條例》，造成超過2個月的香港示威抗議活動，針對示威民眾提出的「撤回修例」香港政府遲遲沒有做出正面回應。據悉中國政府態度強硬，高層親自否定撤回，甚至對香港特首林鄭月娥施壓「不得對示威者放軟低頭」。

蘇貞昌撐香港：政府會捍衛自由與人權

陳其邁聲援黃之鋒：勇者無懼，香港加油！

林飛帆「三不一重申」籲港府對話取代鎮壓

香港政界第5人！立法會議員黃洋達被捕

關鍵字：

反送中示威警署港警逮捕黃之鋒周庭許銳宇孫曉嵐鄭松泰陳浩天

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

玲玲颱風將誕生！雷雨彈擴大灌2天

逆天正妹遭「超派」奈良鹿圍攻　網秒懂：內行鹿

她遭甩20耳光　13人全被送辦

新莊霸凌女11人臉書全被灌爆關版

情侶「交纏喇舌」…雙雙送醫搶救！

UberEats雞排店遭毆　網怒洗版

台灣人習慣喝熱水！連日本人都納悶

全台變天！劇烈雷雨連炸「3縣市警戒」

買牛仔褲「口袋縫死」…真相驚呆

13歲男童當爸樂歪　10年後現況曝

萬華街友包包驚見400萬現鈔　街友皇帝揭身分

警政署震怒！基隆地檢關鍵理由曝光

女兒驚「媽媽全裸死在沙發上」悲慘情況曝

沒戴口罩騎機車40年！夫妻雙雙罹肺癌

氫氟酸濺腿亡　慟：年輕生命消逝

更多

最夯影音

更多

毒蟲鑽縫+逆向「惡意衝撞」害命　汐止勇警殉職學弟淚崩：學長抱歉

婚禮剩32天...看直播驚見她車禍亡　未婚夫奔靈堂戴上戒指悲唱《童話》

貼心為女鵝修腳指甲遭奶音嫌棄　幽默老爹崩潰：免費的別抱怨...

直播主「傷重恐截肢」老父痛哭 遭點名包龍星：做了不良示範

超軟爛水獺！躺著吃飯下秒睡著　網笑到崩潰：彷彿看到假日的我

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面