港警逮補人數升至6人！青年領袖、立法議員「參與反送中」全押往警署

▲反送中行動越演越烈。（圖／路透社）

記者朱世凱／綜合報導

香港警方今（30）日清晨開始陸續逮捕黃之鋒、周庭、陳浩天、許銳宇、孫曉嵐、鄭松泰，被捕人數已經累積至6人。眼尖網友發現，這些被捕的青年領袖和立法議員，除了許銳宇、鄭松泰原因尚不清楚以外，其餘都和參與反送中遊行有關。

▼黃之鋒、周庭上午接連被捕。（圖／翻攝自黃之鋒、周庭臉書粉專）

香港眾志秘書長黃之鋒今早約7時30分左右，在前往海怡半島地鐵站途中，突然被押往灣仔警署總部。警方隨後指出，他參與6月21日包圍警察總部活動，被指控涉嫌「煽惑他人參與未經批准的集結」、「組織未經批准的集結」及「明知而參與未經批准的集結」，正被扣留調查當中。

不久後眾志成員周庭也傳出被捕消息，同樣被押至灣仔警察總部，原因是她參與6月21日包圍警察總部活動，被控「煽惑他人參與未經批准的集結」及「明知而參與未經批准的集結」。

▼香港民族黨前召集人陳浩天。（圖／路透社）

香港民族黨前召集人陳浩天，則是在昨晚（29日）於香港國際機場準備出境前往日本東京時，被警方有組織罪案及三合會調查科（O記）探員拘捕。據悉，陳浩天參與7月13日「光復上水」行動，涉嫌「參與暴動」及「襲警」。

第四名被捕人士為民主派沙田區議員許銳宇，原因尚不清楚，警方則稱他「阻差辦公」才遭到拘捕，目前律師已趕往觀塘警署協助。但港媒爆料，許銳宇曾身處8月11日尖沙咀衝突前線。

▼民主派沙田區議員許銳宇。（圖／翻攝自Facebook／許銳宇 Rick Hui）

第五位是前港大學生會會長孫曉嵐，她透過友人透露，警察29日清晨上門告訴孫曉嵐，孫因為參與7月1日衝擊立法會行動，遭控「串謀摧毀及損壞財產」與「進入或逗留會議廳範圍」。港媒報導，她今日下午2點半已由律師陪同到灣仔警察總部。

▼前港大學生會會長孫曉嵐。（圖／翻拍自YouTube／商業電台）

第六位是立法會議員鄭松泰，他今日在天水圍出席活動前遭到警方拘捕，目前正送往天水圍警署，原因尚不明。資料顯示，他從2016年10月1日就擔任香港立法會議員至今，也在網路電台熱血時報擔任《熱血政治》節目主持人；曾被立法會親中派議員點名，是煽動反送中遊行的幕後黑手。

▼香港立法會議員鄭松泰。（圖／翻攝自鄭松泰臉書）