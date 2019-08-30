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中國政府施壓香港　路透：北京否決撤回送中修例…不得妥協！

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▲▼香港,荃葵青遊行,港警。（圖／路透）

▲路透社揭露中國政府拒絕妥協香港示威。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

因香港政府提出的《逃犯條例》，造成超過2個月的香港示威抗議活動，針對示威民眾提出的「撤回修例」香港政府遲遲沒有做出正面回應。據悉中國政府態度強硬，高層親自否定撤回，甚至對香港特首林鄭月娥施壓「不得對示威者放軟低頭」。

根據《路透社》報導，3名知情人士提到，香港政府曾經有遞交報告給中國政府，建議撤回修例來平息抗議，但中國政府態度強硬，其中一名知情人士表示，報告是送到中央港澳工作協調小組，所有的一切習近平都知情。但在閱讀報告後，中國政府仍告訴林鄭月娥面對當前香港局勢的種種建議，「皆不會採納」。

▲批示威遊行出現致命武器！　林鄭月娥：不成立獨立調查委員會（圖／翻攝臉書香港電台視像新聞 ）

▲中國政府駁回港府的建議。（圖／翻攝臉書香港電台視像新聞 ）

一名香港不願具名的官員表示，撤回法案、進行獨立調查其實在政治上是最可行的，因為確實可能安撫到一些「較溫和」的示威者，因為有些人是對於港政府的沉默而憤怒。當時林鄭月娥曾提到《逃犯條例》「已經死亡」而堅決不說出撤回，知情人士表示，主要就是因為中國政府拒絕讓步，更施壓香港絕不能妥協。

此外，中國政府也要求香港，希望可以採去更多主動、積極的政策來平息香港示威。最初的引渡法案，其中包括允許被帶到中國的法庭審判，但如今已經演變成一場廣泛的爭取民主運動。在日前的深圳會議上，港澳辦主任張曉明提到，倘若香港動盪持續，中國政府就必須進行干預，如今事態演變至今，中央政府更有理由採取強硬立場。

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