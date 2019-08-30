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新莊霸凌巴掌妹11人臉書全被灌爆關版　網友肉搜還挖出不雅影片

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▲▼女子遭一群人霸凌。（圖／翻攝爆廢公社二館影片截圖）

▲現場包含受害者在內至少有將近10人。（圖／翻攝自臉書爆廢公社二館，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

11人在新北市新莊光華國小霸凌一名短髮少女的事件，不僅影片越傳越廣，就連涉案人的臉書也一一被搜出，網友們紛紛湧入個版狂刷留言，大多數涉案人一夜之間相繼關閉臉書，只剩下一人撐到30日清晨5時許才關閉。更誇張的是，網友之間還流傳兩段關於涉案人之間的不雅影片，甚至提到有人自稱懷孕，不過，這部分仍未獲得證實。

起初是網友在《爆廢公社二館》PO出一段21秒的影片，一名黑衣的短髮少女朝穿著藍色上衣的少女連甩8個耳光，把人打哭還嗆「哭X小啦」，旁邊至少還有6、7人在看，有人拿著手機錄影、有人只顧著低頭滑手機，就是沒有人上前制止，接著另一名黑衣女子也上前打了受害少女一巴掌，影片就到這裡結束。

這起霸凌事件經過媒體報導，引發各界熱烈討論，相關涉案人的臉書也一一被肉搜出來，網友們一夜之間湧入留言洗版，洗到他們大多數人忍不住關閉臉書，最後只剩下一名女子（第二位動手的黑衣女）仍在使用臉書，大家也相繼前往留言狂酸要她起床解釋一下事發經過。不過，該名女子已在30日清晨5時許關閉臉書。

新莊光華國小霸凌事件，網友肉搜霸凌者臉書灌爆，不雅影片流傳。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

▲網友肉搜臉書時還意外挖出不雅影片。

「不管發生什麼事，霸凌真的很不應該。」部分網友在臉書《爆廢公社二館》PO文討論此事，雖然有人認為這只是小朋友之間的玩耍，但大多數人都覺得是霸凌，「在旁邊看的人也很可惡」、「打人者和旁觀者應該和父母一起出來道歉」、「霸凌之外，影片中還提到有人懷孕，都是國中生，我的天啊」，甚至還有人搜到兩段少女幫忙打手槍的不雅影片。

據了解，涉案的11人以及挨打的少女事後都已經被帶回警局，初步了解疑似是因為在KTV借打火機引起糾紛，全案將朝傷害罪的方向持續偵辦。至於不雅影片、懷孕等事，目前仍尚未獲得證實。

▼被肉搜出來的涉案人臉書皆已關閉。

新莊光華國小霸凌事件，網友肉搜霸凌者臉書灌爆，不雅影片流傳。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

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