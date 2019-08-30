玲玲颱風將誕生！加強型「雷雨彈」全台變天灌2天　下周熱帶擾動恐近家門

▲楊柳颱風將登陸越南。（圖／翻攝NOAA）



記者許力方／綜合報導

中央氣象局指出，30日（周五）雨勢擴大，全台各地午後有短時強降雨並有局部大雨發生機率，部分地區降雨恐延續到入夜，適逢年度大潮，西南部漲潮期間慎防海水倒灌、淹水。前預報中心主任吳德榮引述最新預報模式，熱帶擾動相當活耀，下周南海附近的系統可能已被命名為第13號颱風「玲玲」，路徑朝廣東前進，但還有另一個擾動，可能受導引往台灣靠近。

吳德榮《三立準氣象》指出，9月3日（下周二）的最新各國模式預測圖顯示，美國模式中，南海有一個系統應該已經被命名為颱風，歐洲模式也有類似預報，不過電腦模擬它的路徑將向海南島、廣東一帶前進，菲東的另一個擾動反而要特別關注，離台灣較近，導引氣流讓它比較有機會往台灣靠近。

請繼續往下閱讀...

▲玲玲颱風將誕生！下周菲律賓東方熱帶擾動恐被牽近台灣。（圖／中央氣象局）



▲南方水氣東移，加強型「雷雨彈」擴大灌全台2天。



氣象局預報，30日受南方雲系北移影響，水氣增多，除東半部及恆春半島容易有短暫陣雨或雷雨，清晨至上午西半部也有局部短暫陣雨，午後雷陣雨範圍擴大，各地降雨機率偏高，且午後雷雨發展時間提早，預計中午左右對流就會長起來，部分地區降雨時間較長，有機會延續到入夜，有短時強降雨並有局部大雨發生機率。

適逢年度大潮，氣象局提醒，西南部地區在漲潮期間，潮位易超過警戒值，沿海低窪地區慎防海水倒灌、局部淹水等。至於今年第12號輕度颱風「楊柳」（PODUL）已經還到海口西南方360公里海面上，預計30日清晨颱風中心將登陸越南。

午後雷陣雨天氣將持續2天，氣象局預計，31日依舊受南方雲系北移影響，水氣偏多，東半部、南部有局部短暫陣雨或雷雨，全台午後降雨機率都偏高，有局部大雨發生機率。9月1日至3日（周日至下周二）東部、東南部地區及恆春半島仍有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

天氣風險公司也分析，預期30日的午後雷陣雨強度會更高，影響區域、時間變廣，下周起南海持續不穩定，容易有低壓帶發展，有機會生成熱帶性低氣壓，但目前大環境配置顯示，低壓若生成，較容易往北影響廣東、香港及海南島等地，於台灣影響有限。

▼午後雷雨更強更久，全台變天有雨。

