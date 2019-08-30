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新鮮人逛校園！小一毛頭見孔子像「齊吼認得」　師長一聽全笑慘

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▲▼ 孔子雕像 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲ 校園裡的孔子雕像 。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者張嘉晏／綜合報導

許多國小都在今日辦理開學典禮，相信不少小一生的家長也都懷著忐忑的心情，送孩子迎接人生新的一頁。一名女網友就在臉書分享新鮮人在校園巡禮時發生的趣事，天真幽默的發言讓大人們全都笑慘了。

「現在小孩都挺幽默的耶！」一名女網友30日在臉書「爆廢公社」分享學校趣事，今日恰好是國小開學日，學校來了不少懵懵懂懂的小一新生，對學校事務都還不太熟悉，校方因此也準備了一系列的校園介紹，幫助他們更快進入狀況。

請繼續往下閱讀...

原PO表示，主任帶小朋友到「至聖先師」孔子雕像前講解一番後，就詢問他們認不認識這位偉人，沒想到全體小朋友竟然異口同聲表示「是土地公！」讓一旁的老師、家長全都笑歪了。

▲▼宜蘭四結福德廟。（圖／翻攝自四結福德廟官網）

▲土地公也有一縷長長的鬍子。（圖／翻攝自四結福德廟官網）

其實孔子和土地公雕像有幾處的確頗為相似，2人都有慈祥的面容和長長的鬍鬚，難怪小朋友們會這樣回答。網友們也都被逗樂表示「也有像月老喔」、「孔子表示難過」、「小朋友很有默契欸」、「沒錯啊教育界土地公XD」、「小朋友是不是都沒認真聽講解」、「我兒子還說那是一塊石頭」。

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