電量剩1%！女騎士開「手機沒電專用導航」　輕薄裝備惹笑網：真路痴不適用

▲ 手機沒電時專用導航 。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者張嘉晏／綜合報導

現在幾乎是人人都有智慧型手機的時代，因此若到不熟悉的環境時，還有導航可以使用，相當方便；不過習慣了之後，恐怕就會更依賴，喪失自己認路的能力。一名女網友就為了避免手機沒電又需要地圖的窘境，自製了一個「沒電專用導航」，才得以順利抵達目的地，貼文一出，還真的有許多人都這樣做。

「最新功能機車導航！」一名女網友日前在臉書「爆廢公社」中貼出一張照片，分享手機快沒電時、又需要導航系統協助的好方法。只見她在儀表板上貼了一張便條紙，上面詳細地寫著前往目的地的路線，包含該轉哪個方向、途中會經過哪些著名地標等，貼文一出也引來網友們熱議。

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▲飛走或淋濕就慘了 。（圖／翻攝自爆廢公社）

有人認為，以前沒有智慧型手機時的確是這樣做，且如果能夠成功到達，代表原PO還不算很嚴重的路痴，「很多人給他路名他不會走，導航跟他說左轉就左轉右轉就右轉」、「我現在還是這樣做啊！因為我不會看導航」、「以前沒手機，都放一本地圖在包包」。

不過也有人點出這「導航」的缺點，如果碰上真正的路痴還是沒輒的，而且萬一中間有個地方走錯，後續可能就會搞不清方向大迷路一番；再加上雨天不適用、風大容易被吹走，還是建議裝個充電器應急，比較方便。

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