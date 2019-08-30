客戶家洗碗！她一摸菜瓜布…滿滿「稠黏小眼球」秒抖　網噴雞母皮：好噁

▲原PO要洗碗卻摸到稠稠的東西。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

俗稱鬼月的農曆七月即將結束，讓許多怕鬼的人鬆了口氣，畢竟在如此敏感的月份，很容易讓人杯弓蛇影。一名女網友日前到客戶家，要幫忙洗碗的時候，伸手找菜瓜布卻摸到稠稠的東西，低頭一看「心抖了一下」。接著她貼出照片，讓網友也直呼，「我以為是一堆眼球」、「好多眼睛在看你」、「害我抖了一下。」

這位女網友在臉書社團《爆廢公社》貼文，文中表示，她在客戶家準備要洗碗的時候，「一摸下去馬上縮手，怎麼稠稠的……」。接著原PO附上一張照片，只見菜瓜布上有許多一粒一粒的黑籽，黑籽外面則被透明乳白色的膜包覆著，看起來就像是長出了小小的眼球。

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▲也太像眼球了吧 QQ（圖／翻攝自爆廢公社）

仔細看看照片，不管是深綠色的菜瓜布，或是黃色海綿的部分，通通黏滿「小眼球」，數量之多讓人覺得菜瓜布彷彿異變。原PO就在文中直呼，她看到的時候，「心抖了一下……怎麼有這麼多的山粉圓啊啊啊啊啊啊！」

看到照片後，不少人秒冒雞母皮，「還以為是動物」、「好噁」、「天啊！第一次看到，太噁啦！尖叫」、「滿滿的眼睛」、「嚇死人，哈哈哈哈哈！害我抖了一下」、「很像娃娃的眼睛」、「好多眼睛在看你」、「山粉圓超級難清，之前打翻在地上，加上拖把，清超久才弄掉。」

還有網友笑說，「前一個碗，應該是老公或小朋友洗的」。原PO則透露，「客戶把不喝的飲料倒水槽……剛好菜瓜布在最底下……」、「用水還沖不掉，一定要手挫一挫……山粉圓才會掉。」

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