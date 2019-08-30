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科技老闆建置網購詐騙新藍海！轉租VIP光纖寬頻　3年進帳千萬元

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記者張君豪／台北報導

包含雅虎奇摩、露天等台灣知名拍賣平台為防堵詐騙集團、對於刊登拍賣資訊、登錄賣家手機認證漸趨嚴格、業者會過濾申請帳號是否為台灣境內IP門號；有不肖業者相中這塊產業藍海，成立紙上公司在家申登超過200條企業級光纖寬頻網路出租VPN對岸詐騙集團使用、另家幽靈公司則向中華電信申請超過3千多張SIM卡、藉此通過網拍業者手機認證、之後再轉賣門號給詐騙集團，刑事局偵九大隊8月26日收網逮捕兩科技公司負責人。

▲刑事局破獲中台灣最大網購假帳號供應商。（圖／記者張君豪攝）

▲刑事局破獲中台灣最大網購假帳號供應商查獲大批SIM卡和電腦主機。（圖／記者張君豪攝）

▲刑事局破獲中台灣最大網購假帳號供應商。（圖／記者張君豪攝）

▲刑事局破獲中台灣最大網購假帳號供應商查獲大批SIM卡和電腦主機。（圖／記者張君豪攝）

刑事局表示：登記在台灣的立薰網路科技有限公司，負責人林姓男子向電信業者申請超過200條光纖寬平網路，異想天開出租網路VPN服務，提供詐欺集團連線進入台灣網域，歹徒得以藉此申請臉書、露天、雅虎奇摩拍賣、LINE通訊軟體等帳號並隱藏原始IP，藉此規避業者審核和警方查緝。

▲刑事局破獲中台灣最大網購假帳號供應商。（圖／記者張君豪攝）

▲刑事局破獲中台灣最大網購假帳號供應商，偵九大隊長林建隆說明案情。（圖／記者張君豪攝）

警方分析網路犯罪資料，發現有4000多件網購詐騙案、涉案IP均來自林男申租的網域、警方計算林男以每月3~40萬價格承租寬頻網路、再以每個頻寬700元人民幣轉租給對岸詐騙集團，粗估營業3年獲利上千萬元。

警方於5月28日前往林嫌位於台中市住處執行搜索，現場查扣查扣電腦6台、行動電話2支、筆記型電腦1台、網路交換器9台、金融卡1張及光纖網路等贓證物。警方還在林男住處發現數百張全國各警察機關偵辦詐欺案件公文，目前正在清查這些公文外洩來源，而林嫌為了協助詐騙集團躲避警方追查，還提供售後服務，購買大陸人頭資料讓歹徒註冊台灣帳號，藉此混亂警方偵查方向。

警方進一步分析網，發現帳號通過認證手機門號，其中有數千筆都來自登記在中部的銳翊資訊有限公司，警方追查發現：李姓負責人以企業用戶名義向電信業者申辦大量門號，再到各大拍賣網站、臉書、熱門網遊平台進行手機認證，再把通過認證帳號轉售給詐騙集團犯案、甚至再轉賣門號供詐騙集團使用，李嫌以這類手法利用門號註冊包含臉書帳號3千餘個、各大網拍帳號3千4百多個及遊戲公司帳號5千2百餘個。

刑事局於今年6月17日執行搜索，在李姓負責人公司查扣行動電話SIM卡3713張、手機16支、存簿1本、電腦主機5臺、筆記型電腦1臺及數據機池8臺等證物、警方這波行動成功瓦解中台灣網拍詐騙帳戶、門號頻寬供應商、警訊後將這兩間公司負責人分依刑法詐欺、偽造文書及違反洗錢法等罪移送台中地方檢察署偵辦。

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