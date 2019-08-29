大創案偵結「黃偉哲未涉入」　辦公室主任收3千萬真的有做事

▲台南市長黃偉哲(左)被控涉大創詐欺案，台北地檢署調查後以事證不足處分不起訴。（圖為資料照／記者林悅翻攝）

記者劉昌松／台北報導

大創公司前供應商葉啟中2018年指控，他為快速將台灣產品運至上海大創銷售，付了近3千萬元給台南市長黃偉哲前辦公室主任曾碧珠，結果取得疑似偽造的產品檢驗證明，黃、曾因此遭告發涉詐欺等罪。台北地檢署查出，曾女確實有協助進行申請相關證明文件，另外查無事證顯示黃介入此事，29日以罪嫌不足等理由，處分不起訴黃、曾女2人。

葉啟中告發指控，上海大創在2016年要進口台製品牌「研」產品在大陸銷售，黃偉哲辦公室知悉後向葉聲稱可透過「長官（黃偉哲）」取得入境貨物檢驗證明、進出口化妝品標籤審核證書及化妝品檢驗疫CIQ標誌，合稱「三證」，葉稱對方並要求給付公證費、服務費共3000萬元。

葉啟中表示，相關費用支票被拿去兌現後，他拿到的121張大陸證照卻被上海海關查驗發現，所有商品證號都是偽造的，商品留置碼頭多月後退運回台。

檢方調查，無證據顯示黃偉哲有涉案，黃的前辦公室主任曾碧珠則在收款後，確實協助申請「三證」，且是提供「樣品」給予葉啟中過目，並非宣稱為正本，而商品被退，是因葉啟中方面無人出面領貨，曾女另外協助處理退關事宜，本案查無詐欺、偽造文書等罪嫌。