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韓國瑜又說錯話？稱青少年佔吸毒人口52%　刑事局「發數據」打臉：未達1%

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▲高市長韓國瑜 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲高市長韓國瑜。（圖／記者洪靖宜攝）

記者鄒鎮宇／高雄報導

高雄市長韓國瑜28日在高市府2019年第4次治安會報時表示，他非常擔憂毒品問題，青少年吸毒者佔吸毒人口52％。對此，刑事局立刻打臉表示，民國106、107年所查獲的未成年人吸毒佔總施毒人數的0.39%、0.37%，有逐漸下降的趨勢。

韓國瑜表示，調查發現青少年吸毒者佔吸毒人口的52％，毒品的態樣高達340種，因此推出首創的三區合一「校區、社區、管區」來執行防毒，以歌曲、舞蹈等方式讓孩子了解不碰毒品才健康正常，否則9月開學後毒品持續滲透，將動搖國本。

▲高市長韓國瑜 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲刑事局立刻將數據PO出澄清。（圖／記者洪靖宜攝）

對此，刑事局晚間發文澄清，民國106年查獲施用毒品的人數為4萬8735人、107年為4萬7651人；其中，未成年人數106年為191人、107年為174人，分別佔總人口數的0.39%、0.37%，都沒有達到1%，且有逐漸下降的趨勢。

刑事局指出，根據教育部提供學生藥物濫用個案通報數據，高中職以下學生濫用藥物人數106年為762人、107年為488人，學生濫用藥物人數逐年下降，顯見跨部會通力合作下，反毒教育已展現初步成果。

為能有效防制毒品犯罪，刑事局說，警政署持續規劃推動各項防制毒品犯罪策略及工作，並適時動員執行全國同步查緝毒品專案行動，與相關部會通力合作，以落實行政院「新世代反毒策略」政策目標及各項反毒工作。

此外，警政署也持續推動「安居緝毒專案」，全面查緝社區販毒網絡；面對新興毒品及校園毒品問題，則結合暑期「青春專案」，以防制青少年毒品為重點，積極溯源查緝毒品藥頭、查察校園周邊易涉毒熱點、規劃聯合稽查取締和舉辦反毒宣導活動等。

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