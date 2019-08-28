郭美珠投資蛤蜊養殖慘賠控業者詐欺　「氣候異常收成差」不起訴

▲藝人郭美珠和丈夫指控蛤蜊養殖業者涉嫌詐騙。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

資深藝人郭美珠和丈夫在2017年間，陸續投資2000萬元給號稱「黑米達人」的丁定男子在雲林養殖蛤蜊，隔年卻慘賠連本金都拿不回，郭和丈夫認為受騙，控告丁和妻子、子女共4人涉嫌詐欺，但台北地檢署調查，因為氣候異常，雲林嘉義等地蛤蜊養殖業近年收成都很差，連成本也無法回收，林男一家應無詐欺犯意，28日處分不起訴。

▲檢察官調查近年因氣候異常導致蛤蜊養殖業收成差，業者連成本也無法回收，並非有意行騙。（圖為資料照／翻攝自議員賴清美臉書）

郭美珠先前接受媒體訪問時指控，她和丁男是透過朋友牽線認識，丁男遊說她投資蛤蜊養殖業，郭美珠和陳姓丈夫因此從2017年開始，以每次數十萬到數百萬元不等金額，陸續投資共約2000萬元，雖然剛開始都有慢慢回收，丁男開的遠期票也都有兌現，但是2018年間突然發現丁男跳票。

郭的陳姓丈夫和另名投資人不干受騙損失共600萬元，控告丁男和妻子、1對共同經營養殖的兒女共4人都涉嫌詐欺罪。丁男出庭喊冤稱，因為近年天氣異常，蛤蜊大量暴斃，養殖業者連成本都無法回收。檢察官調查認為，丁男確實有在從事蛤蜊養殖業，而各媒體都有陸續報導，雲嘉地區近年因氣候異常造成業者損失慘重，認為丁男辯詞可採，因此處分不起訴。

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