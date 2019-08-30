花蓮KMT主委出租黨部丟官　黑衣人占沙發：我們來掛挺韓布條的

記者蕭可正、孫于珊／花蓮報導

國民黨花蓮縣黨部30日中午約12時30分，一群年輕黑衣男子被指控大搖大擺地前來，霸佔整個辦公室並賴在沙發上不走，警方獲報後趕抵現場，但約20名黑衣人卻沒有因此馬上離去。縣議員張正治強調這些黑衣男是「韓粉」，主動來「民眾服務社」協助掛競選布條；但縣黨部書記長胡慧君卻反駁，黨部對該地有合法所有權！

▲約20名年輕黑衣男子現身花蓮國民黨部。（圖／記者蕭可正翻攝）

張正治得知「黑衣人闖入黨部」後，火速趕到現場澄清，他們都是「韓粉」也是他的朋友，只是來幫忙懸掛韓國瑜競選布條，並主張黨部已租用給社團使用，「任何人都可進出」。

▲花蓮縣議員張正治。（圖／記者蕭可正攝）

然而，胡慧君則出示中央黨部最新來函，強調花蓮縣委員會前主委鄒永宏出租辦公室空間予民眾服務社使用，違反黨相關規定並涉及民、刑事問題。函件內容指出，租賃之事中央黨部從未收到相關申請及通知，而該辦公室所有權為中國國民黨，非經黨中央同意，不得擅自處置。因此若有與民眾服務社簽租賃契約應屬無效，至於鄒永宏擅自出租行為，也將追究相關責任。

▲花蓮縣黨部書記長胡慧君。（圖／記者蕭可正翻攝）

這起黑衣人事件，外界懷疑和新舊任主委交接有關。原主委鄒永宏因延後花蓮立委黨內初選期程，及調動縣黨部書記長等，遭國民黨中央停權並拔官。23日新上任的主委張峻，和鄒永宏率都率人到黨部普渡，雙方王不見王直接互槓，鬧得不可開交。

如今黑衣人湧入黨部，警方抵達現場關切，一邊蒐證，一邊在場駐守以防脫序行為，一個多小時後黑衣人才離開。對於整起事件的來龍去脈、黑衣人是否有暴力行為及霸佔惡行等，警方正依法了解中。

▲▼鄒永宏（左）開記者會出示款項明細及租賃契約書。（圖／記者蕭可正翻攝）

▲國民黨花蓮縣黨部。（圖／記者蕭可正翻攝）

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