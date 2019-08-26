影／霸氣斗內3千萬！起底金主身分是日企主管　打賞的錢全是公款

記者孫于珊／台北報導

台灣瑞環公司前管理部長翁姓男子，竟在4年內A走公司逾3千萬，並全砸入線上直播平台，「斗內（捐贈）」他喜歡的年輕直播主，化名小姬。東窗事發後，儘管翁男深具悔意，但法官仍依詐欺、偽造有價證券、商業會計法等罪，共計51罪，將他判刑，其中不得易科罰金部分判5年徒刑；得易科罰金部分，則判刑2年。全案可再上訴。

▲ 直播平台上有許多年輕正妹。（示意圖／翻攝自大陸直播平台）

台灣瑞環公司是日本出資設立，為化學溶劑製造業，以日本高度蒸餾分離技術及台灣液晶、半導體、電子製造業為中心，設計製作溶劑的精製再生回收設備，並提供販賣、技術指導及維修服務。

裁判書指出，翁男在公司擔任管理部部長，負責辦理公司的會計及出納、與銀行聯繫往來、保管公司大小章等業務。位高權重的他，竟開始沈迷直播主，甚至拿公司的錢來揮霍斗內。

自2013年9月25日起，他在傳票上記載「暫付款」、「旅費暫支」等不實事由，並拿公司取款單，偽填13萬7000元金額、盜蓋瑞環公司大小章，將其中10萬元侵吞。之後更陸陸續續愈A愈多，最後幾次詐取金錢甚至都超過百萬！最高一次為320萬。4年來共計詐得3263萬1000元。

台北地院審理後，雖然董男並無前科，也承認因一時迷失犯了大錯，並向親友借款返還公司100萬元，有意願和解，但雙方未能達成共識。法官認為，董男犯行持續時間非短，次數共計51次，金額亦甚鉅，迄今也僅還100萬元而已，未能彌補公司全部損害，因此考量一切情狀後，仍認定翁男觸犯詐欺、偽造有價證券、商業會計法等51罪，其中不得易科罰金部分，判應執行刑5年，得易科罰金部分，則判應執行刑2年，以資懲儆。

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