殺警犯藏「響尾蛇」突擊步槍！黑市價200萬...露營場變軍火庫開轟討債

記者孫于珊／台北報導

台北市內湖路二段3月16日清晨4時許，槍聲劃破天際，一名25歲張姓男子涉嫌與22歲謝姓男子，向陳姓男子開槍示威討6千元債款，警方24小時內速逮2人，發現張嫌有信義夜店殺警案前科，並查獲到3枝槍械，其中一枝藏在內湖山區的制式響尾蛇XM15突擊步槍，黑市價格高達2百萬元！士林地檢署依違反槍砲彈藥刀械管制條例對2人提起公訴。

▲警逮捕曾涉信義殺警案的張嫌，並起獲火力驚人的M15突擊步槍。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

起訴指出，張嫌不知悔改！今年3月間，以不詳方式取得貝瑞塔手槍1枝、美國BUSHMASTER廠XM15-E2S制式自動步槍1枝，及具殺傷力口徑9x19mm制式子彈1顆，並交給謝男託管。有響尾蛇之稱的XM15，被藏匿在內湖區碧山路的露營場，而貝瑞塔手槍及子彈則在謝男車內被警方查扣。

2名犯嫌雖坦承擁槍自重，但對槍枝來源均推給「過世的友人寄放」，說法明顯避重就輕。而2枝槍經鑑定，擊發功能都正常，具有殺傷力！士林地檢署依法宣告沒收，並對2人依違反槍砲彈藥刀械管制條例提起公訴。

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