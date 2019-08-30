國民黨：無法同意黨產收歸國有

▲國民黨團30日召開「黨產會林峯正道歉！台杉吳榮義下台！」記者會。（圖／記者林銘翰攝）

記者張乃文／綜合報導

不當黨產委員會主委林峯正，日前接受媒體專訪提到，2020總統大選若國民黨立委席次過半黨產會將遭到裁撤，也說「清查黨產是為國民黨排毒」。國民黨強調，無法同意黨產採收歸國有、沒收充公的方式處理。

國民黨30日發布新聞稿表示，遵照過去全代會決議，已多次就黨產捐作公益之問題與黨產會秘密協商，但黨產會相關權責人堅持一定要採收歸國有，也就是沒收充公的方式處理。按黨產會之作法，國民黨不僅無法釐清黨產取得之正當性、合法性，也等同默認國民黨財產是不當取得的汙名，永不得澄清，因此國民黨無法同意。

國民黨提到，早於105年9月4日第19次全國代表大會中，即就國民黨清理黨產之原則決議：「除保留必要之辦公室及支付已退休黨工之退休金、現職人員之年資結算金，扣除負債後如有餘額將全數捐作公益」，而全國代表大會為國民黨最高權力機構，其所作之決議，國民黨皆須遵照辦理，不會因為黨主席之更迭或國民黨執政即能隨意改變。

國民黨指出，黨產會三年多來利用民進黨挾多數暴力通過之「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」的授權下，以行政作為霸凌司法機關之權限，做成各項清算國民黨的行政處分，「企圖消滅國民黨，對於黨產會違法亂紀之作為，著實無法讓人心服口服」。

國民黨提及，監察院也曾就黨產條例涉及違憲之事項向大法官聲請釋憲，但遭大法官以程序不符駁回。而針對黨產會所作之行政處分，國民黨強調「護憲」、「護法」、「不護產」的原則，經所有受處分人，包括國民黨、中投公司、婦聯會、救國團、中影公司、中廣公司等，向台北高等行政法院提起行政訴訟。目前已有兩組承審法官認為黨產條例涉及違憲，拒絕作為審判之依據，已向大法官聲請釋憲，並已受理中。

國民黨認為，按現在執政的民進黨政府種種將民間公益團體收歸國有之作為，欲將國民黨之黨產收歸國有，「只不過是讓其增加酬庸、大肆分官派爵之另一工具而已，國民黨豈能助紂為孽」。