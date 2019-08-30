葉匡時讚韓國瑜聰明：若當上總統對高雄利多

▲葉匡時。（資料照／記者賴君欣攝）

記者張乃文／綜合報導

高雄市副市長葉匡時30日接受廣播節目專訪，除了提到高雄市長韓國瑜繼上任後至今的政績，也談到外界對韓國瑜「草包」形象的看法。葉匡時認為，韓讀的書其實非常多、也非常聰明，只是可能不是那麼系統式、有條理的。更說，韓國瑜若真的有機會當上總統，對高雄來說反而是個利多。

葉匡時提到，「我們國人有個習慣，不問功勞問苦勞」從這個角度來說，很多事情三位副市長就可以處理掉了，「為什麼一定要韓國瑜親力親為？」他認為，市長應該要注意的是大的政策、大的方向；另外，組織首腦最重要的是有一種象徵意義，很多的儀式場合還有外面的接觸必須出現，但很多管理的部分，韓國瑜領導風格「非常授權」，不會管太多細節的事情。

各界緊盯的高雄市政，葉匡時也舉例，高雄市過去一個月幾乎每天下雨，三、四個禮拜的雨量，幾乎沒什麼積水，有也很快就退。在清淤、滯洪池及路平問題，跟過去相比也都有進步。另外，登革熱部分，葉匡時指出，和前幾年數字相比，其實冷靜去想，用歷史等各方面因素來看，「登革熱一點都不嚴重」。

韓國瑜高雄市長上任未滿一年，便投身2020總統大選，引來不少反彈聲浪。葉匡時回應，從很多市民的角度來講多少有點失落感，但他覺得從另一個角度來看，韓國瑜對於城鄉落差的感受，比一般政治人物深很多，如果他真的有機會當上總統，對高雄來說反而是個利多。

葉匡時也說，韓國瑜讀的書其實非常多，對很多常識性的事情很了解，所謂菁英的人看到韓講話那麼江湖氣、草民、庶民的味道就覺得「草包」。其實韓非常聰明，只是可能不是那麼系統式、有條理的。

葉匡時更直言，目前的檯面上沒有一個政治人物可以把事情用這麼簡單的話講出來，像是，「貨出去、人進來」，誰能講得出這種話，這就是他跟一般庶民接觸很多後的因果。