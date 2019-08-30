傾向9月17前表態　柯文哲：否則失去控場權、操之不在我

記者陳家祥／台北報導

有親民黨人士爆料，願意給鴻海集團創辦人郭台銘一張「門票」如此一來針對參選總統一事可以等到11月在做表態。對此，才剛完成郭柯王結盟的台北市長柯文哲不以為然表示，「Are you sure？你確定嗎？」，直言聽聽就好，親民黨也不是哪個議員講了算數，除非老宋出來講，不然都是放風聲而已。

而中選會總統副總統候選人連署截止日9月17日還是「deadline」？柯文哲坦言，一般來講，過了9月17日沒有去登記，就真的只剩下親民黨那個，「但是親民黨那個就是完全是就是說操之在人，就不是操之在我，所以就不是那麼有把握」。

媒體追問，9月17日之前是你可以主動控場？柯文哲同意，9月17日之前是自己靠自己的力量去連署，「過了9月17日之後，除非親民黨要給你那張門票，那個就不是我們自己可以決定」。

另外，柯文哲29日晚間赴宜蘭出席搶孤活動，不久後便傳出宜蘭縣議員黃定和退黨，媒體問到是否考慮找他當區域立委？柯文哲說，自己態度是這樣，有適合的人要選當然會支持，「但也不會要求他一定要加入民眾黨，順其自然」。

柯文哲說，邏輯是這樣，應該是台灣的最大利益，而不是民眾黨或個人的最大利益，「我每次都說，國家利益大於政黨利益、政黨利益大於派系利益、派系利益大於個人利益，這才是我們希望的，而不是倒過來」。

「所以像黃定和這件事情，昨天去宜蘭遇到他，我跟他說順其自然就好」，柯文哲表示，如果適合做、想要替宜蘭做些事情，還是會鼓勵他，但沒有說一定要來加入民眾黨。



▲柯文哲。（圖／記者黃軍瑋攝）