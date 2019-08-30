若郭台銘不選　柯文哲：9月17日後找宋楚瑜提名我

▲柯文哲、宋楚瑜。（合成圖／記者屠惠剛、徐斌慎攝）

記者黃巈禾／綜合報導

台北市長柯文哲是否參選，以及與鴻海創辦人郭台銘、前立法院長王金平佈局進度到哪備受關注。近日接受媒體專訪時表示，仍不排除參選可能，「9月17日連署登記截止時若（郭台銘）沒有（去登記），就很難，剩下去跟老宋商量，看他要不要提名我。」

中選會總統副總統候選人連署截止日為9月17日，柯文哲動向備受關注。柯文哲接受《天下雜誌》專訪時先說，「目前沒有準備」，緊接著又說，「9月17日連署登記截止時若（郭台銘）沒有（去登記），就很難，剩下去跟老宋商量，看他要不要提名我。」

柯文哲也提到過去在台大醫院急診室的經歷並說，「因為我是急重症科，所以呢？我們都是在最後一秒下決定。」

▲柯文哲傾向9月17日前表態。（圖／記者黃軍瑋攝）

另一方面，針對有親民黨人士爆料，願給郭台銘一張「門票」如此一來針對參選總統一事可以等到11月在做表態，柯文哲30日上午接受媒體聯訪時不以為然地表示，「Are you sure？你確定嗎？」，聽聽就好，親民黨也不是哪個議員講了算數，除非老宋出來講，不然都是放風聲而已。

中選會總統副總統候選人連署截止日9月17日還是「deadline」？柯文哲坦言，一般來講，過了9月17日沒有去登記，就真的只剩下親民黨那個，「但是親民黨那個就是完全是就是說操之在人，就不是操之在我，所以就不是那麼有把握」。

媒體追問，9月17日之前是你可以主動控場？柯文哲同意，9月17日之前是自己靠自己的力量去連署，「過了9月17日之後，除非親民黨要給你那張門票，那個就不是我們自己可以決定」。