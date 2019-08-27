車損車禍8/26新制　警簡訊教你拍照錄影靠邊停！牢記5原則就對了

▲北市警簡訊教你拍照、錄影5原則。（圖／記者孫于珊翻攝）

記者孫于珊／台北報導

自2019年8月26日起，台北市警察局受理交通事故報案時，會同步傳簡訊給報案人，提醒無死傷僅單純財損交通事故（A3車禍）報案人，可先用手機拍下事故現場全景與撞擊部位後，將車輛移置路邊不影響交通處，避免發生二次追撞。信義分局執行日當天共發送25封簡訊，而報案人收到簡訊多能依指示迅速拍照排除。

簡訊內容附有圖例示範的網路連結，貼心提醒在「車能動、人沒事」情形下，當事人可依5原則初步處理，包括「放置故障標誌」、「拍攝全景、含標線」、「拍攝碰撞點、車損部位」、「儘速將車移至安全地點」和「拍攝及移車全程注意安全」。

信義分局統計，員警每年處理轄內約5千件A3事故；並表示，現今科技進步，「標繪」不再侷限以畫線方式定位，透過手機照相或錄影即可記錄車輛位置及現場痕跡等證據，也可達標繪功能與目的。因此台北市警方看準這一點，運用交通事故報案系統立即回覆功能，發送簡訊教導民眾現場如何正確拍照錄影、保存證據，不僅可降低發生二次事故風險，並快速紓解車流壅塞。

▼A3車禍拍照、錄影5原則。（圖／記者孫于珊翻攝）

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