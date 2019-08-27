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網路行銷觀光！花蓮影像創作領袖營競賽 《花蓮的氣息》奪冠

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▲▼花蓮觀光旅遊體驗影像創作領袖營活動，評審結果由城市體驗組-午夜微KIANG組別拍攝的《花蓮的氣息》獲得總冠軍，獲得奬金新台幣10萬元。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮觀光旅遊體驗影像創作領袖營活動，評審結果由城市體驗組-午夜微KIANG組別拍攝的《花蓮的氣息》獲得總冠軍，獲得奬金新台幣10萬元。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「2019花蓮觀光旅遊體驗影像創作領袖營」活動，借助年輕學子以網路行銷花蓮觀光，邀請20組大專院校學生參訪花蓮，以親身體驗拍攝觀光影片，由專業評審先遴選出5組優勝影片，再經由專業評審及近3萬人次網路投票激戰，評審結果最後由城市體驗組-午夜微KIANG組別拍攝的《花蓮的氣息》獲得總冠軍，27日於花蓮翰品酒店舉行影像創作領袖營頒獎典禮，觀光處長唐玉書親自頒贈獎狀及獎金新台幣10萬元。

唐玉書致詞時感謝學員們的熱情參與，並讚揚每位參賽者能從這麼多作品中脫穎而出都相當不容易，每個獎項都是一份榮耀；也感謝評審委員用心為此次的影片評選出得獎名單，後續各獲獎影片將於youtube及花蓮觀光資訊網持續播放宣傳。

現代網紅經濟商機上看200-600億，網路作品無遠弗屆，花蓮縣府在過去領袖營基礎上，嘗試運用新媒體及創意，廣邀大專院校學生來紀錄、認識花蓮，希望未來能持續藉由各位素人的創作，將花蓮觀光推廣到全國甚至是海外。

唐玉書表示，接下來，花蓮將還會有秋冬旅遊補助，大家都是花蓮觀光最佳代言人，也希望能幫忙多多宣傳。

▲▼花蓮觀光旅遊體驗影像創作領袖營活動，評審結果由城市體驗組-午夜微KIANG組別拍攝的《花蓮的氣息》獲得總冠軍，獲得奬金新台幣10萬元。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

總冠軍城市體驗組-午夜微KIANG的蘇柏連、潘韋諭、林曉君分享得獎感言時表示，感謝評審委員對他們影片的肯定，也給了他們未來在創作上的動力。在花蓮讀書三到四年，這次暑假能藉這個活動的機會再踏上花蓮這片土地，有種回到家的感覺，希望未來能將這個會黏人的地方介紹給大家。

《花蓮的氣息》影片從本組成員居住處所出發，不論來自台北或印尼雅加達，大家在遊程中共同體驗到這是一座可以樂活呼吸、忘卻時間、從容生活的城市，影片中除輔以市區人文景致及豐富的生態旅遊影像，展現旅途的所見所聞，同時以時下年輕人最流行的聊天對話框形式表達對花蓮的想法，及以hashtag標籤功能串聯整部影片，突顯Breath in Hualien的主題。頒獎典禮上除了發表總冠軍影片的成果，以及各優勝組別的影片精華片段，所有獲獎組別成員也都全員到齊，齊聚頒獎典禮會場，現場相當熱鬧。

總冠軍城市體驗組：午夜微KIANG《花蓮的氣息》獲新台幣10萬元獎金。優勝（新臺幣2萬元）分別為原鄉部落組：咕嚕咕嚕《地球戰士》；農村休閒組：騎貢丸《來去花蓮吧！》；生態休閒組：我要洄家《洄瀾療癒系生活》；泡湯暖遊組：野人獻映《心向花蓮》；城市體驗組：午夜微KIANG《花蓮的氣息》。

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關鍵字：網路,行銷,觀光,影像,創作,領袖營,花蓮的氣息,冠軍,補助,代言人

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