　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

宏福苑大火增至156人亡　遺體照瘋傳！港警急喊：不要再散布

▲▼香港宏福苑大火。（圖／路透）

▲香港宏福苑大火，大樓內部災後景象。（圖／路透，下同）

記者董美琪／綜合報導

香港宏福苑社區大火持續釀成嚴重傷亡。港府今表示，罹難人數再度攀升至156人，另仍有30人下落不明。警方災難遇害者辨認組（DVIU）今天持續在現場搜索，至晚間已有127具遺體確認身分，尚有29具遺體因程度太重，尚無法辨識。

▲▼香港宏福苑大火。（圖／路透）

▲香港警務處新界北總區指揮官林敏嫻（右）和警務處傷亡查詢中心主管總警司曾淑賢，1日出席記者會時哽咽說明最新的搜救進度的畫面。（圖／路透）

香港警務處新界北總區指揮官林敏嫻下午受訪指出，警方在下午1時短暫停止搜查，因有罹難者家屬前來進行路祭，為避免遺體搬運畫面再次刺激家屬情緒，因此暫時中止行動。她也特別提到，近日網路流傳疑似起火大樓內的遺體照，包含殘肢及掛有「死亡」字樣的牌子，呼籲大眾立即停止散布並刪除，以尊重亡者及避免對家屬造成二度傷害。

▲▼香港宏福苑大火。（圖／路透）

綜合港媒資訊，林敏嫻透露，過去兩日已完成宏仁、宏道、宏建、宏泰及宏盛5棟大樓的搜查，宏昌閣與宏新閣部分樓層因結構受損較為危險，目前僅能先進入安全範圍搜尋，預計約3周可完成全區搜證與搜索任務。

▲▼香港宏福苑大火。（圖／路透）

傷亡查詢中心主管、總警司曾淑賢則在記者會上哽咽表示，宏昌閣內共找到8具遺體，其中5具為新增，但部分遺體遭高溫燒成灰燼，難以立即判定身分；而宏新閣目前尚未尋獲遺體。她強調，團隊最重要的工作是「讓每位罹難者都能被確定名字」，並協助家屬完成最後的道別。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
381 1 6382 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
嗆「給中共執政」遭廢居留！　中配錢麗火速離職華碩

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

宏福苑大火增至156人亡　遺體照瘋傳！港警急喊：不要再散布

林佳龍稱中日爭端恐拖1年　陸外交部嗆：台灣沒有外交部長

宏福苑大火釀151死！　全紅嬋拍慰問影片並表示：願你們平安

危害國安！港府刊憲禁止2海外團體運作　參與或援助者最高判14年

福建向台青招手創業！　在台補導開沙縣小吃補助2萬

江西工地挖出一對190公分「高個兒」石獅　初步斷定年代為明朝

深圳山道「望郎歸」23歲男子失聯　無視「警示牌」4個月內發生第四起

陸男子6小時完成「動物方城市」穀物畫　25公斤黑麥「灑出」兩主角

宏福苑大火窗戶打不開　疑生還者回憶：樓內消防水管沒水救不了

夜間施工巨大毛團突靠近！　挖掘機工人驚恐「對視」東北虎

中記者逼問「台灣屬於中國？」　日外相「教科書級」回答百萬人讚翻！

二嫂正面曝！高國豪懟臉怒嗆「婊子」喊單挑　妻抱孩護尪幫腔(更)

二嫂長腿美照曝光　高國豪私約被兄海k「斷你腳」　攻城獅球團開鍘停賽

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察(更)

涉貪清潔員憨厚笑了　被褫奪公權曝下一步：會繼續幫助人

別被交屋潮嚇跑！這類房「跌價正是機會」　揭開2026房市真實劇本｜地產詹哥老實說完整版 EP286

北市專委遭爆踹桌羞辱市場攤商　蔣萬安認：動作不妥

宏福苑大火增至156人亡　遺體照瘋傳！港警急喊：不要再散布

林佳龍稱中日爭端恐拖1年　陸外交部嗆：台灣沒有外交部長

宏福苑大火釀151死！　全紅嬋拍慰問影片並表示：願你們平安

危害國安！港府刊憲禁止2海外團體運作　參與或援助者最高判14年

福建向台青招手創業！　在台補導開沙縣小吃補助2萬

江西工地挖出一對190公分「高個兒」石獅　初步斷定年代為明朝

深圳山道「望郎歸」23歲男子失聯　無視「警示牌」4個月內發生第四起

陸男子6小時完成「動物方城市」穀物畫　25公斤黑麥「灑出」兩主角

宏福苑大火窗戶打不開　疑生還者回憶：樓內消防水管沒水救不了

夜間施工巨大毛團突靠近！　挖掘機工人驚恐「對視」東北虎

快訊／三接預算爆衝253億！世曦前董座施義芳深夜移送北檢複訊

LOPIA和牛便當踩雷！客怨「肉像口香糖」咬不爛　總經理回應被讚爆

手榴彈「野戰投擲」比狠勁　陸軍盃體能戰技競賽士氣高

中國演出遭「斷電趕下台」　大槻真希首發聲：遺憾沒向粉絲道謝

二嫂正面曝！高國豪懟臉怒嗆「婊子」喊單挑　妻抱孩護尪幫腔(更)

大陸熱門新聞

宏福苑內部遺體照瘋傳！港警急喊勿散布

花百萬買「鴨子」遭疑假貨！鑑寶專家：妳先站穩

他挖出30公斤「大寶貝」　專家：來自千年前

震驚外界！北韓女飛官首次「罕見」亮相

林佳龍稱中日爭端恐拖1年　中方嗆：包藏禍心

宏福苑大火151死！全紅嬋：願你們平安

江西工地挖出一對190公分「高個兒」石獅 初步斷定年代為明朝

福建向台青招手創業！　在台開沙縣小吃補助2萬

夜間施工驚魂！巨大毛團「對視」挖掘機工人

起底「宏業建築工程有限公司」 成立21年...曾因棚架安全遭罰款

日首相以台海轉移經濟壓力　

8成台灣人不贊成「一國兩制」　國台辦回應

危害國安！港府刊憲禁止2海外團體運作

深圳山道「望郎歸」23歲男子失聯 無視「警示牌」4個月內發生第四起

更多熱門

相關新聞

台中百年餅舖不捨香港大火　宣布「總店3天營收全捐」

台中百年餅舖不捨香港大火　宣布「總店3天營收全捐」

香港宏福苑大火奪走超過150條人命，許多家庭頓失家園。台灣的溫暖跨海送達！台中百年餅舖「陳允寶泉」今（2）日宣布，將於12月3日至5日發起為期三天的義賣活動，期間其自由路總店的全日營業額，將不扣除成本「全數捐出」，透過「港澳台灣慈善基金會」直接協助香港火災的受災居民。

香港大火釀151死　鄭秀文「拍戲空檔衝教堂祈禱」

香港大火釀151死　鄭秀文「拍戲空檔衝教堂祈禱」

宏福苑大火151死！全紅嬋：願你們平安

宏福苑大火151死！全紅嬋：願你們平安

宏福苑大火！香港人批八炯造謠只派1輛消防車

宏福苑大火！香港人批八炯造謠只派1輛消防車

疑宏福苑大火生還者回憶：窗戶被封死

疑宏福苑大火生還者回憶：窗戶被封死

關鍵字：

香港宏福苑香港宏福苑

讀者迴響

熱門新聞

「北台灣最大夜市」宣布提前歇業！

嗆給中共執政遭廢居留！中配錢麗火速離職華碩

Ella突要粉絲為親弟集氣！　露面崩潰大哭...曝「3熟悉面孔」都離世

機場驚見「失蹤客機」　離奇蒸發13年找到了

陸軍黃埔營區晚間傳墜樓！役男被緊急送醫

LINE「14款免費貼圖」限時下載！鏈鋸人、我是馬克

宏福苑內部遺體照瘋傳！港警急喊勿散布

一天大便5次！他慘罹「大腸癌第3期」　醫列警訊

高橋伸輔心肺停止送醫　變植物人！家屬悲痛證實

AV女神被拍「九份0偽裝逛街」

高志綱妻子委請律師發聲明：從未發文指控

邱澤寵愛妻許瑋甯！　「席開43桌」夢幻婚禮費用曝光

柳俊烈現身《1988》10周年特輯

總統：九二共識一中原則台灣就是一國兩制

福特Territory全新國產休旅上市

更多

最夯影音

更多
中記者逼問「台灣屬於中國？」　日外相「教科書級」回答百萬人讚翻！

中記者逼問「台灣屬於中國？」　日外相「教科書級」回答百萬人讚翻！
二嫂正面曝！高國豪懟臉怒嗆「婊子」喊單挑　妻抱孩護尪幫腔(更)

二嫂正面曝！高國豪懟臉怒嗆「婊子」喊單挑　妻抱孩護尪幫腔(更)

二嫂長腿美照曝光　高國豪私約被兄海k「斷你腳」　攻城獅球團開鍘停賽

二嫂長腿美照曝光　高國豪私約被兄海k「斷你腳」　攻城獅球團開鍘停賽

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察(更)

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察(更)

涉貪清潔員憨厚笑了　被褫奪公權曝下一步：會繼續幫助人

涉貪清潔員憨厚笑了　被褫奪公權曝下一步：會繼續幫助人

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面