宏福苑大火增至156人亡　遺體照瘋傳！港警急喊：不要再散布

▲香港宏福苑大火，大樓內部災後景象。（圖／路透，下同）



記者董美琪／綜合報導

香港宏福苑社區大火持續釀成嚴重傷亡。港府今表示，罹難人數再度攀升至156人，另仍有30人下落不明。警方災難遇害者辨認組（DVIU）今天持續在現場搜索，至晚間已有127具遺體確認身分，尚有29具遺體因程度太重，尚無法辨識。

▲香港警務處新界北總區指揮官林敏嫻（右）和警務處傷亡查詢中心主管總警司曾淑賢，1日出席記者會時哽咽說明最新的搜救進度的畫面。（圖／路透）



香港警務處新界北總區指揮官林敏嫻下午受訪指出，警方在下午1時短暫停止搜查，因有罹難者家屬前來進行路祭，為避免遺體搬運畫面再次刺激家屬情緒，因此暫時中止行動。她也特別提到，近日網路流傳疑似起火大樓內的遺體照，包含殘肢及掛有「死亡」字樣的牌子，呼籲大眾立即停止散布並刪除，以尊重亡者及避免對家屬造成二度傷害。

綜合港媒資訊，林敏嫻透露，過去兩日已完成宏仁、宏道、宏建、宏泰及宏盛5棟大樓的搜查，宏昌閣與宏新閣部分樓層因結構受損較為危險，目前僅能先進入安全範圍搜尋，預計約3周可完成全區搜證與搜索任務。

傷亡查詢中心主管、總警司曾淑賢則在記者會上哽咽表示，宏昌閣內共找到8具遺體，其中5具為新增，但部分遺體遭高溫燒成灰燼，難以立即判定身分；而宏新閣目前尚未尋獲遺體。她強調，團隊最重要的工作是「讓每位罹難者都能被確定名字」，並協助家屬完成最後的道別。