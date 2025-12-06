　
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

《九條好漢在一班》作詞者黃瑩公祭　「軍歌教父」獲頒旌忠狀

軍聞社／記者呂尚俞報導

創作多首膾炙人口經典軍歌、享有盛名的資深作詞家黃瑩老師日前辭世，享耆壽95歲，國防部5日在臺北市懷愛館隆重舉辦公奠典禮，由副部長徐斯儉代表總統賴清德頒授「旌忠狀」，表彰其一生為國軍部隊及藝術文化教育奠定深厚基礎的貢獻。 　

會場首先舉辦家祭儀式，播放黃老師紀念追思影片；隨後，公祭儀式中，徐副部長代表賴總統頒授「旌忠狀」，並由退役中將陳興國擔任主祭官，退役中將郭年昆、于茂生、蔣金城及王明我等4員擔任覆旗官，共同為靈柩覆蓋國旗，場面備極哀榮。 　

告別式中，國防部、三軍司令部、國軍各單位代表、地方仕紳及各界團體等，皆前往靈前獻花、鞠躬致意，追思黃老師生前行誼；儀程最後，退役中將陳興國將國旗贈予家屬，並主持啟靈禮，儀程莊嚴隆重。 　

黃瑩老師畢業於政工幹校（政戰學院）音樂系，加入國防部軍歌創作小組，就此展開軍樂創作人生，其作品記錄音樂文化發展脈絡，被譽爲「軍歌教父」，《九條好漢在一班》、《我有一枝槍》、《夜襲》等多首軍歌經典傳唱、膾炙人口，陪伴無數官兵走過軍旅歲月；黃瑩曾不辭辛勞，走訪三軍基層部隊示範教唱，有效凝聚團結軍心士氣、提振精神戰力，更於民國105年「國軍第50屆文藝金像獎」頒獎典禮中，獲頒「音樂類終身榮譽獎」。

軍聞社

