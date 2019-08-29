黃偉哲台北微風廣場超市變身店員　行銷台南麻豆文旦

▲變身超市店員介紹麻豆文旦台南市長黃偉哲，賣力行銷台南農產不遺餘力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中秋節將至，品嚐汁多味美的文旦與俗稱「九月檨」的凱特芒果正是時候，繼日前與新竹林智堅市長聯袂網拍文旦禮盒，台南市長黃偉哲8月29日再率市府團隊與7個行政區農會總幹事北上，在台北微風廣場的超市變身店員，行銷台南各區優質農產品與當季水果，希望延續旺盛好買氣，讓北部民眾品嚐甜美的果實。

台南市長黃偉哲表示，農民栽種出優質的蔬果，再透過農會的供銷系統，串聯生產者與消費者之間完成銷售。台南市政府除了幫助農民，打開國際的通路外銷，也要讓國內的消費者有機會品嚐到優質農產品，感謝微風廖董事長與集團人員的協助，希望不僅是此次的文旦秋節禮盒，未來符合時令產出的台南農特產品都能在微風各家店面展售。

台南市農業局指出，台南文旦柚種植面積向來為全台第一，產量約有24000公噸，佔全國總產量3成，文旦已陸續進入採收期，請消費者採購麻豆文旦時認明產地商標，以維護柚農權益與品牌價值。

「台南精品農特產暨秋節文旦禮盒展」從8月29日至9月1日，連續4天於微風復興、微風南京、微風南山3據點同步展售。現場除了麻豆文旦及凱特芒果之外，還有西港、六甲、柳營、將軍、新市、龍崎及麻豆區的農產加工品，如柚花清潔用品、麻油、牛奶糖、越光米、蝦米餅、虱目魚酥、茶豆莢與竹醋等多樣產品展售，歡迎消費者前往參觀選購道地台南特產。