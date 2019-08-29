遲早被開除黨籍？　王金平：哈哈哈哈！順其自然啦！

記者楊蕓／台北報導

鴻海創辦人郭台銘、前立法院長王金平與台北市長柯文哲結盟參選2020總統的傳聞不斷，藍營基層湧現開除郭、王黨籍的聲音。國民黨主席吳敦義29日表態，只要開始進行連署、有違紀的動作，就觸犯黨規依規定處理，對於是否憂心被開除黨籍，王金平則一派輕鬆回應「哈哈哈哈！這個就是要順其自然啦！」

隨著郭柯王結盟參選的態勢箭在弦上，國民黨中央為鞏固選情，態度也步步逼近。先是28日中常會上通過「2020總統與立委選舉黨員行為規範」，若非國民黨提名的黨員自行向各級選委會登記參選，一律予以開除黨籍或撤銷黨籍處分。吳敦義29日也表態「只要開始進行連署、有違紀的動作，就會觸犯黨規，當然依規定處理。」

另一方面，王金平28日晚間也在臉書發文，強調他從來就沒說過要脫黨，就連現在勤跑基層，累積能量，都是希望在2020的選戰裡面，貢獻自己的力量，「不過現在卻聽到有一些人，喊著要黨中央開除我的黨籍，我心內真正是不了解，自己是做了什麼要被開除？」

面臨可能被開除黨籍，王金平29日受訪時回應，黨中央通過的規範當然大家就要遵守，沒有遵守當然就依照規範處理，這是應該。記者追問，會不會擔心哪一天遲早被開除黨籍？王金平先是哈哈大笑好幾聲，隨後一派輕鬆地說「這個就是要順其自然啦！」

王金平也強調，他的態度仍是「參選到底」，至於用什麼名義參選，「現在說不來，最後總有一條路可以走。」

▲前立法院長王金平。（圖／記者李毓康攝）