影／1天點擊量破5千萬！4個旗袍女逛街「拍抖音爆紅」　人氣狂飆秘密曝光了

▲充滿活力的時尚奶奶告訴你竄紅原因。（圖／翻攝自新華社）

記者朱世凱／綜合報導

現年64歲的林瑋2個月前意外成為了抖音網紅，她當時和3名朋友一同穿上蠟染旗袍，並且配戴著藍、紅、綠、黃流蘇耳墜，在街頭上緩緩走台步。這段短短15秒的影片迅速在網路上竄紅，當天的點擊量就突破了5000萬次，還獲得超過270萬次點讚。林瑋認為，自己之所以會走紅大概是和傳遞「不怕老」這樣的正能量有關。

林瑋說，她年輕時家境並不富裕，每個月的薪水都要計劃著花，上有父母、下有小孩，日子過得非常忙碌疲憊；如今，她的獨生女已在西班牙成家立業，丈夫退休後在教孩子們打籃球。「我很珍惜退休後的生活，雖然每月5000元退休金（人民幣，約新台幣2萬1千元）並不算多，但還可以過得豐富多彩。」

林瑋表示，她在退休前打了近10年籃球，當了近30年護士；退休後她開始走秀，學習當模特兒，並且自學化妝、設計服裝，她還秉持不染髮的原則，「因為自然變老是她喜歡的狀態」。2個月前接觸抖音後，林瑋很快地要去準備陳可辛執導的電影《中國女排》當群眾演員。

▼勇敢做自己，並且盡力去玩去嘗試，成為「老年網紅」吸睛的原因。（圖／翻攝自新華社）

她也稱，她和3位朋友的平均年齡67歲，沒想過會在抖音上爆紅，她們為自己的組合取名為「時尚奶奶」，目前在抖音上相關影音的累計點讚數近600萬次。她說，「我從來沒有這麼自信過，網友給了我很多鼓勵和認可，我不止一次聽觀眾說『看到你們這樣我就不怕老了』，我也沒想到自己還能『玩』，並且傳遞正能量。」

據悉，近年來，中國越來越多老人開始上網，其中不乏草根網紅，他們以時尚、搞笑、生活技能等為主題創作的影音吸引了數百萬粉絲。這些年紀大的網紅表示，能夠看見網友對他們說「你們好有活力」，他們便能開心一整天，相信自己的心不會老，不僅拉近與年輕人的距離，也成為充實生活的方式。

中國互聯網絡信息中心發布的《中國互聯網絡發展狀況統計報告》顯示，截至2018年12月，中國網友規模達8.29億，以中青年群體為主，並持續向中高齡人群滲透。其中，50歲及以上的網友比例由2017年底的10.5%提升至2018年底的12.5%。

▼即便是上了年紀，依舊可以活得很年輕。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）