自製爆米花突爆炸！14歲萌妹96%燒傷「呈皮革狀」命危　媽淚訴：模仿網路

▲14歲受傷前。（圖／翻攝自《時間視頻》）

記者鄭思楠／綜合報導

山東省棗莊市2位女童近日趁家中大人不在家，想自製爆米花來吃，就模仿抖音影片，用「鋁鐵罐和酒精」試圖炸爆米花，不料製作中酒精突然起火並爆燃。14歲萌妹特重度燒傷，燒傷面積達96%，大部分皮膚呈「皮革狀」，口唇呈「魚口狀」，目前依舊在ICU，生死不明。

據《時間視頻》報導，棗莊市永安鄉梁辛村14歲女孩周哲22日到鄰居家玩耍，和朋友一起模仿網路影片，用酒精作燃料，用鋁鐵罐做容器，把玉米粒放在鋁鐵罐中，用酒精加熱炸玉米粒來製作爆米花。下秒慘案發生，酒精突然起火並發生爆燃。事發現場影片顯示，爆炸後的酒精鐵桶變成一堆廢鐵，現場各處都是烏黑一片。

▲14歲萌妹自製爆米花，被炸傷命危。（圖／翻攝自《時間視頻》）

隨後，2位女孩被緊急送往醫院救治。周哲的病例顯示，她全身多處被酒精燒傷，「送到醫院時已經神志不清，全身大面積燒傷，大部分呈皮革狀，少部分紅白相間，面部曾皮革狀，口唇曾魚口狀，鼻毛燒焦。」另外一名女孩受傷較輕，目前已經沒有生命危險。

周哲媽媽控訴，2個十幾歲小孩的安全意識不健全，「但抖音也不標註這樣的影片會造成什麼樣危險，造成2個孩子懵懵懂懂去嘗試變成現在這樣。」

她淚訴，目前女兒還有意識，但是以後也不知道會怎麼樣，燒傷後反復感染昏迷，「目前孩子治療還需約50萬元人民幣（約新台幣219萬元），還在籌款中。」

▼爆炸後的酒精鐵桶變成一堆廢鐵。（圖／翻攝自《時間視頻》）