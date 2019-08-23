　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

打翻哈根達斯！湯匙噴出「兒子慌張踩2下」…媽急塞冰櫃　店員看傻沒阻止

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼哈根達斯,冰淇淋（圖／記者劉維榛攝）

▲湯匙掉地上，兒子還踩兩腳，媽媽竟裝沒事塞回冰櫃！（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

奧客百百種，尤其是把食物打翻了，裝沒事再放回原位！一名女網友抱怨，日前看到一對母子買冰淇淋，好巧不巧，他目睹小男孩把冰杯掉在地上，湯匙也瞬間噴出，孩子似乎太慌張，不小心踩了湯匙幾下，結果媽媽選擇掩蓋事實，趕緊把湯匙歸回，再放回冰櫃中，讓原PO崩潰又傻眼。

一名女網友在PTT發文透露，昨（22）日在超商吃晚餐，看見一名媽媽帶著身材圓滾的兒子來買冰淇淋，兩人走到冰櫃後，孩子囔囔著「要拿裡面一點的，比較冰！」原PO目睹全程過，小男孩把較外層的冰杯拿出，下秒悲劇發生，其中兩個冰淇淋掉在地上，「蓋子就爆開了，湯匙順勢噴出來，小胖弟一時緊張往後退，就不小心踩了湯匙幾下…」

請繼續往下閱讀...

更誇張的是，家長的處事方法讓原PO狂搖頭，只見媽媽安慰說道「沒關係、沒關係」，接著若無其事撿起湯匙，再塞回冰杯裡，默默放置冰櫃中。不過鬧劇還沒完，小男孩吵著想吃3杯，興奮繼續挑另外2種口味，下一秒慘況又上演，某一杯冰淇淋掉地上，「然後湯匙又噴出來，他又踩了兩下，他媽又說沒關係沒關係的，把它放回去然後，拿了別的去結帳！」

原PO崩潰了，憤怒之餘也替家長的所作所為感到羞恥，「自己弄到地上的，自己拿去結帳很難理解嗎？這種家庭教育，以後會教出怎樣的小孩，真令人害怕！」最後不忘提醒網友，吃冰淇淋的時候，千萬不要使用內附湯匙，「默默看完這一切，我以後吃東西還是會拿有塑膠袋包裝的湯匙…」

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲打翻哈根達斯！湯匙噴出「兒子慌張踩2下」…媽急塞冰櫃　店員一旁沒阻止（圖翻攝PTT）

▲網友認為，家長身教不及格！（圖翻攝PTT）

該篇文章一貼出後，讓大批網友拳頭硬了，「 幹超沒水準的母子」、「怎麼本末倒置了，有問題的是沒家教的人，不是那個湯匙啊」、「我剛剛才用湯匙吃」、「應該直接錄影阿，就算你只是裝做錄影恐龍家長也會嚇到」、「我會善意提醒那個媽媽耶，之前去吃早餐有小孩也把桌上一把吸管掃到地上，媽媽也是撿起來當沒事，只好當一回正義魔人…那媽媽還跟我說她很快就撿起來了（無言）」、「不論原po沒阻止好了，我是店員我也不敢阻止，但可能默默拿出湯匙擦乾淨默哀」。

也有人質疑原PO為何不告知店員？他解釋，「我是沒有跟店員說啦，可是哈根達斯的冰櫃放在櫃檯旁邊，我看店員站在旁邊目睹了這一切也沒阻止啊，還是我應該走過去問店員為什麼沒有動作？」

►戀愛老司機：重點是眼神

ET快訊
白鹿陸警14:30發布！繼續增強再飆速　花東、中南部周六全面
河濱公園出沒正妹夜跑團！一看整排「女神級藝人」網暴動求巧遇
私菸風暴／搗破年度團購醜聞！北檢起訴21人　華航副總邱彰信5
人妻不孕崩潰哭！霸氣老公罵1句話感動天…8個月後結局40萬人

關鍵字：哈根達斯,冰淇淋,媽媽,兒子,店員

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「石虎列車」美女設計師素顏直播坦承「圖是買的」　網酸爆：原來這麼好當

美腿網紅穿「5件真理褲」爆紅！鴨子坐實測羞：會看光光…29元褲吸百萬次重播

現實中還滿多的！公開3女性友人「被包養價碼」　他曝結局：變勝利組...

影／路撿iPhoneX！失主妹急叩...「吃大餐報答」神展開　陽光男赴約臉綠：嗚嗚嗚～

影／收到媽傳照片來　兒直覺問「他在裡面幹嘛」下秒愣住了

3億帝王級牛郎遭酸「把你當笑話看」　他IG曬出牆上照片…酸民閉嘴了

【瑪法達談星】風象星座08.21~08.27運勢！天秤敗部復活　水瓶正偏財皆旺

【瑪法達談星】水象星座08.21~08.27運勢！巨蟹越忙越精彩　雙魚財運轉強

7月酒駕新制超有感！道安會：違規件數較去年同期降近5成

【瑪法達談星】火象星座08.21~08.27運勢！牡羊財運看俏　射手事業迎來3大吉星

72歲三寶阿嬤駕電動車路上漫遊 2衰車遭波及...網：移動神主牌！

半夜回家被當毒梟...便衣全圍上來！　開槍+破窗「10分鐘後才知抓錯人」

楊丞琳「被求婚瞬間」大哭　親口證實兩年內會有喜事❤️❤️

日議員訪高雄「傻等25分鐘」！ 韓國瑜2度失禮...一稿兩講超尷尬

賴床鬼惡夢...槌子打到你求饒！　他花20小時製「絕對起得來鬧鐘」

危險職業賭性命...月薪僅35K　護坡蜘蛛人吊2百米巨石險砸落

男選手飆《寂寞先生》Key超高　哈林、李榮浩一轉身驚：我還以為是女的

漁船遭烈火吞噬！海巡急救狂喊 火燒駕駛艙船長淚棄「多年夥伴」

皇上「埋頭苦睡」奴才拉手求關注 被吵醒一臉鄙視...網：好像我女友

鬼鬼.蔡旻佑大鬧《明星鍵盤手》 「一刀剪進手指濺血」...夭壽喔！

【瑪法達談星】風象星座08.21~08.27運勢！天秤敗部復活　水瓶正偏財皆旺

【瑪法達談星】水象星座08.21~08.27運勢！巨蟹越忙越精彩　雙魚財運轉強

7月酒駕新制超有感！道安會：違規件數較去年同期降近5成

【瑪法達談星】火象星座08.21~08.27運勢！牡羊財運看俏　射手事業迎來3大吉星

「白鹿」預計下午發佈陸警！氣象局11：40曝光颱風最新動態

朋友修行中！語音喊「摩訶咻哩」淨口業咒　她一看「修理X4」笑噴：車行嗎

【瑪法達談星】十二星座08.21~08.27運勢！年度大吉星登場　水瓶鹹魚翻身啦

怒批韓國瑜能源政見落伍無知　環團：核四是早該淘汰的2G網路

白鹿陸警14:30發！繼續增強再飆速　「花東、中南部周六全面警戒」

直飛日本看絕美紅葉、樹冰！　遠航第四季再加開「秋田包機」

洋基24日作客道奇上演世界大賽前哨戰　柳賢振首戰掛帥

美防長：關注北京是五角大廈第一優先　中國想把美擠出亞太

【瑪法達談星】風象星座08.21~08.27運勢！天秤敗部復活　水瓶正偏財皆旺

張峻接國民黨花蓮縣黨部主委　扛下明年二合一輔選重擔

823比照228成國定假日？蔡英文：研究看看

永豐銀理專盜走客戶數千萬　顧立雄：自律規範前將比照前例開罰

馬英九金門巧遇蔡英文　網直呼：蔡總統不怕死亡之握嗎？

貨車司機瞬間心跳停止　昏迷追撞前方車…母親急喊：快幫我急救

贈票／逆襲神團NU’EST全員到齊 九月完整體登台！

高雄觀光局長潘恒旭財產申報曝光：存款僅247萬、保單兩筆

生活熱門新聞

路撿手機！妹子請客報答…神展開

白鹿登陸點出爐穿台！周六強風豪..

白鹿路徑歪了！恐登陸1天穿南台

女網友公審快遞員　反被萬人罵爆

白鹿颱風海警　中心明午東部登陸..

快訊／北捷板南線塞爆「像跨年」..

「石虎列車」美女設計師直播　坦..

白鹿陸警下午發布！最新路徑又南..

白鹿海陸警齊發！2地區防甩尾雨

白鹿直衝「東台警戒」　2降雨熱..

3女性友人被包養　他曝：變勝利..

白鹿颱風海警！下午陸警明登陸

「不均勻陀螺」白鹿影響各地時間..

天氣職人：白鹿颱風最快11：3..

更多熱門

相關新聞

屋主兼差燙髮！媽勸…別買這間房

不少人買房特別看中風水，深怕影響未來家運，不過房子是間理髮院，難道也有禁忌？一名男網友透露，有意買一間透天厝自住，但屋主身兼美髮師，偶爾會幫客人燙髮，結果家中長輩一聽急阻止，直呼「不能買！」

童年被以為啞巴　萌貓長大嗲音叫媽媽

婆婆偷倒掉母乳…原因氣哭她！

緝毒犬　黑色拉拉最厲害

孩搭電梯驚喊誰放屁　媽：被害死

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

路撿手機！妹子請客報答…神展開

媽傳除濕機照片　他卻認出天使貓

評／為什麼全網一面倒挺具惠善？

獨／郭台銘訴求「報備參選」和韓國瑜一決勝負

安宰賢爆為離婚貸款300萬：公開完整對話！

21歲高挑正妹凌晨失蹤「河邊成浮屍」

她穿5件真理褲爆紅！鴨子坐實測超羞

白鹿登陸點出爐穿台！周六強風豪雨

麻衣兒子不是王永慶轉世？通靈大師揭真身

白鹿路徑歪了！恐登陸1天穿南台

女網友公審快遞員　反被萬人罵爆

上廁所留警告紙板　網見惡犬萌翻

老公「信佛」婚前禁慾　婚後開機人妻崩潰

白鹿颱風海警　中心明午東部登陸　

安宰賢《新婚日記》寵妻形象　工作人員：剪出來的　

更多

最夯影音

更多

72歲三寶阿嬤駕電動車路上漫遊 2衰車遭波及...網：移動神主牌！

半夜回家被當毒梟...便衣全圍上來！　開槍+破窗「10分鐘後才知抓錯人」

楊丞琳「被求婚瞬間」大哭　親口證實兩年內會有喜事❤️❤️

日議員訪高雄「傻等25分鐘」！ 韓國瑜2度失禮...一稿兩講超尷尬

賴床鬼惡夢...槌子打到你求饒！　他花20小時製「絕對起得來鬧鐘」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面