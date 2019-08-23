打翻哈根達斯！湯匙噴出「兒子慌張踩2下」…媽急塞冰櫃　店員看傻沒阻止

▲湯匙掉地上，兒子還踩兩腳，媽媽竟裝沒事塞回冰櫃！（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

奧客百百種，尤其是把食物打翻了，裝沒事再放回原位！一名女網友抱怨，日前看到一對母子買冰淇淋，好巧不巧，他目睹小男孩把冰杯掉在地上，湯匙也瞬間噴出，孩子似乎太慌張，不小心踩了湯匙幾下，結果媽媽選擇掩蓋事實，趕緊把湯匙歸回，再放回冰櫃中，讓原PO崩潰又傻眼。

一名女網友在PTT發文透露，昨（22）日在超商吃晚餐，看見一名媽媽帶著身材圓滾的兒子來買冰淇淋，兩人走到冰櫃後，孩子囔囔著「要拿裡面一點的，比較冰！」原PO目睹全程過，小男孩把較外層的冰杯拿出，下秒悲劇發生，其中兩個冰淇淋掉在地上，「蓋子就爆開了，湯匙順勢噴出來，小胖弟一時緊張往後退，就不小心踩了湯匙幾下…」

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更誇張的是，家長的處事方法讓原PO狂搖頭，只見媽媽安慰說道「沒關係、沒關係」，接著若無其事撿起湯匙，再塞回冰杯裡，默默放置冰櫃中。不過鬧劇還沒完，小男孩吵著想吃3杯，興奮繼續挑另外2種口味，下一秒慘況又上演，某一杯冰淇淋掉地上，「然後湯匙又噴出來，他又踩了兩下，他媽又說沒關係沒關係的，把它放回去然後，拿了別的去結帳！」

原PO崩潰了，憤怒之餘也替家長的所作所為感到羞恥，「自己弄到地上的，自己拿去結帳很難理解嗎？這種家庭教育，以後會教出怎樣的小孩，真令人害怕！」最後不忘提醒網友，吃冰淇淋的時候，千萬不要使用內附湯匙，「默默看完這一切，我以後吃東西還是會拿有塑膠袋包裝的湯匙…」

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▲網友認為，家長身教不及格！（圖翻攝PTT）

該篇文章一貼出後，讓大批網友拳頭硬了，「 幹超沒水準的母子」、「怎麼本末倒置了，有問題的是沒家教的人，不是那個湯匙啊」、「我剛剛才用湯匙吃」、「應該直接錄影阿，就算你只是裝做錄影恐龍家長也會嚇到」、「我會善意提醒那個媽媽耶，之前去吃早餐有小孩也把桌上一把吸管掃到地上，媽媽也是撿起來當沒事，只好當一回正義魔人…那媽媽還跟我說她很快就撿起來了（無言）」、「不論原po沒阻止好了，我是店員我也不敢阻止，但可能默默拿出湯匙擦乾淨默哀」。

也有人質疑原PO為何不告知店員？他解釋，「我是沒有跟店員說啦，可是哈根達斯的冰櫃放在櫃檯旁邊，我看店員站在旁邊目睹了這一切也沒阻止啊，還是我應該走過去問店員為什麼沒有動作？」

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