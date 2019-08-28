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推廣台南文旦　市長黃偉哲化身主廚親自上菜

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▲為推廣台南文旦，市長黃偉哲化身主廚親自上菜。（圖／記者林悅翻攝）

▲為推廣台南文旦，市長黃偉哲化身主廚親自上菜。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

看好南科的高消費市場，台南市政府8月28日到南科發表「文旦饗宴」推廣文旦，讓大家瞭解文旦的豐富營養，不僅可以直接食用，入菜也一樣美味，市長黃偉哲特別化身主廚現身會場，親自上菜，呼籲全國民眾文旦正值產季，現在吃正是時候。

南科有近8萬名的從業人員，消費能力不容小覷，市長黃偉哲表示，台南生產的文旦品質優良，且富含膳食纖維及維他命C等營養素，南科的從業人員在工作之餘就來品嘗文旦，對健康有益，而且文旦不僅是水果，入菜也很美味；此外，文旦還推出許多周邊產品，如文旦蔘、文旦茶還有其他日常用品等可供選擇，絕對是節日送禮的最佳選擇。

南科管理局長林威呈也表示，芒果產季時，管理局與台南市政府農業局合作行銷，反應相當好，現正值文旦產季，雙方再次合作，共同為提升在地農產的銷售量努力；南科有雄厚的消費力，透過今日的行銷希望讓南科人享用到鮮甜文旦外，另一方面也能照顧到台南的農民，十分具意義。

「文旦饗宴」由總理餐廳負責料理製作，共研發出6道添加當季文旦柚佳餚，包括和風柚香鮑、柚香咕咾肉、柚香醬蝦球、香柚海上鮮、柚時蔬及柚子蒸雞湯；為行銷文旦，現場並請來2015至2019年的台南文旦冠軍柚農，為台南文旦站台。

農業局表示，市府積極拓展台南農產的國內外銷售通路，繼上周至新竹舉辦雙首長網路拍賣活動，本日來到南科舉辦發表會，接下來台北還會有兩場的展售活動，外銷方面，台南市政府目前已掌握多家買家訂單，推估外銷量約1110公噸，此外也辦理新加坡、加拿大文旦行銷活動，並組團參加日本東京國際食品展、香港食品展及台北國際食品展等，以提高文旦曝光度。

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