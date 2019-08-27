希勒里Hilary／山水閣　一人獨享的那須溫泉

圖．文／原文石井宏子．譯文希勒里Hilary(蠟筆小希)

如果你享受沉浸室內池，我認為那須的溫泉是一個很好的溫泉。 特別是在這個季節，就這樣直接引入大丸源泉，而您可以就這讓直接享受到源泉的魅力。





來到山水閣，覺得它無時無刻都發展進化，這種改變是令人感覺精緻且舒適，而且總是能很開心地在這度過。





新整修的本館溫泉房真的很適合一個人泡溫泉，而且啊，現在的房型方案竟然是兩人同行與一人獨旅的價格是一樣的，真是感動到落淚啊！(註)

這裡的茶水休憩室才剛完工呢！人會逐漸成長，而溫泉旅館也以同樣的步伐向前發展，我覺得來到這樣的旅館旅行，真的是不錯！而且有點小確幸呢！

▲引進大丸源泉的山水閣。（圖／石井宏子提供）



註：日本當地住宿以人頭計算，假設兩天一夜的方案，一個人一萬日圓，住兩個人就是以兩萬計算。所以作者感動得想哭是因為現在的方案是兩人同行一人價。

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《關於蠟筆小希》（希勒里Hilary ／栗子麻／臭咩麻）



希勒里Hilary：足跡踏及20餘國與城市，喜愛文字，目前為專業文字撰稿/譯稿者，曾為日本當地網站日本頻道﹝JAPANチャンネル﹞中港台特派員(撰寫三語)，多次因公民記者新聞稿採用出國採訪、會議即時翻譯，與美日國外旅遊隨行員，目前有一間個人日文工作室，喜愛日本文化並從事親子/兒童/成人-日本文化風情與手作體驗教學。於Facebook設有「核桃派日語 《語言。旅行。文化。生活》」粉絲專頁。獲日本溫泉美容研究家石井宏子本人同意授權翻譯溫泉美容家圖片與文字，將以希勒里Hilary為名，希望喜愛日本旅遊和溫泉的朋友，都能感受日本溫泉勝地的美好。



臭咩麻：《愛就是尊重、珍惜、不放棄也不離棄》臭咩KURUMI來自高雄大社觀音山的流浪毛孩，現與馬迷在台北過著幸福快樂的豬日子；過去的辛苦都只是為了等待與折磨馬迷，信女服侍馬祖婆一年後終於設置粉絲專頁「拜託！酷嚕咪醬都知道」，與牠相處的每一天都是種甜蜜， all I need is LOVE and a French Bulldog



栗子麻：記錄女兒栗子的成長紀事於Facebook設有萬人粉絲的「我是法鬥栗子 I am French Bulldog-Kuri」粉絲專頁(2015年已關閉)。

【關於日本溫泉美容研究家石井宏子】



日本以旅遊與溫泉為主題的採訪記者，溫泉美容研究家代表，一年有200天在溫泉旅途中度過，其餘時間從事溫泉書籍、雜誌、音樂CD創作，並活耀於沒電視、電台、學校演講。



官方網站 http://www.onsenbeauty.com/

官方粉絲專頁 https://www.facebook.com/onsenbeauty.official

【溫泉系列】文字與照片將由日本溫泉美容研究家石井宏子同意授權Hilary翻譯使用，非經同意請勿任意轉載。