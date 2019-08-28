台南中西區水肥車擦撞機車　女騎士頭部遭輾當場慘死

▲台南市中西區臨安路一段發生一起死亡車禍，1部水肥車與機車發生擦撞意外，66歲廖姓機車女騎士當場慘死輪下。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市中西區臨安路一段、民權路口，28日下午2時許發生一起死亡車禍，1部水肥車與機車發生擦撞意外，該名66歲廖姓機車女騎士當場慘死輪下，台南市警二分局據報到場封鎖車禍現場蒐證測繪，目前肇事原因及相關責任由檢警調查偵辦中。





台南市中西區臨安路一段、民權路口，28日下午2時許，發生一起死亡車禍，1部水肥車與機車發生擦撞意外，該名機車女騎士當場倒地不起，台南市消防局119據報，派出救護車到場救護，惟救護員發現女騎士頭部破裂明顯死亡，即交由市警二分局警方查處。

台南市警二分局據報，交通分隊及偵查隊均派員到場，警方封鎖車禍現場進行勘查蒐證測繪，並調閱附近路口監視器清查肇事原因。據水肥車洪姓司機向警方表示，他駕車到民權路三段，左轉到臨安路一段，但行駛不到1百公尺，就發現車後方倒了1部機車，女騎士亦倒地不起。

▲死者機車染有血跡。

警方初步勘查發現，水肥車轉彎直行不久，就與機車發生擦撞，廖姓女騎士重心不穩往內側車道偏移，人車倒地後，隨即被水肥車輾壓頭部當場死亡。目前確實肇事原因及相關責任正由檢警調查偵辦中。