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3惡煞落網！吳小哲直播到一半遭押走　打斷四肢「左腳恐截」

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▲吳小哲爸爸、表姊直播透露他的傷勢。（圖／翻攝自臉書／吳小哲探險台）

▲吳小哲爸爸、表姊直播透露他的傷勢。（圖／翻攝自臉書／吳小哲探險台）

記者葉國吏／綜合報導

直播主吳小哲27日在臉書進行直播，未料中途突然遭3位不明人士拖走，被發現時已經慘被打成重傷、斷手斷腳。29日警方逮捕3人。屏東縣長潘孟安也在臉書發文表示，這3名惡煞另外涉及其他聚眾暴力案3件，將依妨礙自由及重傷害罪函送法辦。

▲▼潘孟安發文。（圖／記者葉國吏翻攝）

▲潘孟安發文。（圖／記者葉國吏翻攝）

縣長潘孟安臉書發文：謝謝大家關心，屏東縣警局已拘提涉嫌新園網路直播主遭押走毆傷案主嫌3人到案，目前偵訊中，將依妨礙自由及重傷害罪函送法辦，另3嫌亦涉其他聚眾暴力案3件，續由警察局依檢肅黑幫治平案件接續偵辦，屏東縣警局務必會將本縣暴力集團繩之以法，以維縣內治安平穩。

▲粉絲聲稱，直播主吳小哲直播到一半被人押走。（圖／翻攝自Facebook／吳小哲探險台）

最一開始是一名女網友在臉書「屏東小鎮資訊」PO出求救文，聲稱吳小哲在小魚郎直播中被人押走，連家人都找不到他，所以希望高屏地區的朋友幫忙留意，「幫幫忙救哲哥」、「給我們正義好嗎？」、「認清誰才是被害人」。隨後，「吳小哲探險台」的管理員截圖該則PO文轉貼至臉書粉絲專頁，證實吳小哲的確遭押走，「目前已報案，但都聯絡不到哲哥，下落不明」、「不管是不是支持哲哥的人，拜託幫忙轉發」、「我們只是希望他平安」。


消息一出，熱心的網友們紛紛留言幫忙想辦法，還有粉絲立即外出沿著海岸線搜尋，最後終於在28日凌晨3時50分傳來找到人的消息。「吳小哲探險台」的管理員表示，吳小哲遭3個人打成重傷，腳底遭不明物品磨到全破，全身是血、手腳全斷，連手機都被搶走了，目前已經送往醫院治療，警方也與家屬聯繫，「抱歉讓大家擔心了，有任何消息會再通知大家。」

▲吳小哲爸爸、表姊在直播中難過痛哭。（圖／翻攝自臉書／吳小哲直播台）

他的家人在28日深夜開啟直播，表姊透露吳小哲左腳傷勢最重、可能需要截肢，難過哽咽：「真相在哪裡？誰能幫幫我們？」連吳爸爸也忍不住失聲痛哭。

表姊也轉述，吳小哲被3人架走之後，其實中途有一度跳車逃跑，但是又被追著抓回去，慘挨鋁棒、雙截棍等道具痛毆，昏迷2次，醒來後自己在黑暗中慢慢爬、努力喊「誰能來救救我」，雖然有看到巡邏車，卻無法讓對方注意到自己。他原本身上穿著白色衣服，也被對方扯掉，為的就是讓人在黑暗中更難找到他。

表姊難過透露，吳小哲即使被打得如此嚴重，仍希望粉絲能夠繼續支持，「他跟我講說，體諒他這陣子可能沒辦法出來跟你們見個面，等他傷勢好了之後，他再來跟你們練肖話、肖擱擱……」她痛訴對方是有勢力的人，但吳小哲只是單純的鄉下小孩，「我們沒有背景」，不知道公道要跟誰討，「我現在只有一句話，真相在哪裡？誰能幫幫我們？」
 

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