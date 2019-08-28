直播主「吳小哲」傷勢照曝光！鏡頭前遭3人拖出去打　「斷手斷腳」滿身血

▲直播主吳小哲傷勢照曝光。（圖／記者葉國吏翻攝）

記者葉國吏／綜合報導

以靈異探險、零售購物聞名的網路直播主吳小哲，27日深夜直播到一半突然被人押走，把正在看影片的粉絲嚇了一跳，並立即截圖PO上網，請高屏地區的朋友幫忙留意。而臉書粉絲專頁「吳小哲探險台」的管理員28日凌晨3時50分PO文表示，人已經找到了，只是被打成重傷，腳底甚至全磨破，目前已經送往醫院治療，而吳小哲最新的傷勢照片也被PO上網曝光。

▲粉絲聲稱，直播主吳小哲直播到一半被人押走。（圖／翻攝自Facebook／吳小哲探險台）

最一開始是一名女網友在臉書「屏東小鎮資訊」PO出求救文，聲稱吳小哲在小魚郎直播中被人押走，連家人都找不到他，所以希望高屏地區的朋友幫忙留意，「幫幫忙救哲哥」、「給我們正義好嗎？」、「認清誰才是被害人」。隨後，「吳小哲探險台」的管理員截圖該則PO文轉貼至臉書粉絲專頁，證實吳小哲的確遭押走，「目前已報案，但都聯絡不到哲哥，下落不明」、「不管是不是支持哲哥的人，拜託幫忙轉發」、「我們只是希望他平安」。

▲網友PO文請大家幫忙協尋。（圖／翻攝自Facebook／吳小哲探險台）

消息一出，熱心的網友們紛紛留言幫忙想辦法，還有粉絲立即外出沿著海岸線搜尋，最後終於在28日凌晨3時50分傳來找到人的消息。「吳小哲探險台」的管理員表示，吳小哲遭3個人打成重傷，腳底遭不明物品磨到全破，全身是血、手腳全斷，連手機都被搶走了，目前已經送往醫院治療，警方也與家屬聯繫，「抱歉讓大家擔心了，有任何消息會再通知大家。」

▲▼吳小哲傷勢照，全身都是血。（圖／記者葉國吏翻攝）

臉書粉絲專頁《黑色豪門企業》在28日11點左右轉發吳小哲傷勢照片，從PO出的7張照片可以看到，吳小哲從頭到腳有多處傷口，手掌嚴重紅腫，手腕也疑似開放性傷口有緊急縫合的痕跡；腳底也疑似遭磨破皮都是血跡。網友看到照片紛紛留言說「太跨張了」、「被修理的真慘」、「過分至極，打人的不得好死，會有報應的」、「真的被斷手斷腳了」。

▼吳小哲手腕有明顯縫合痕跡。（圖／記者葉國吏翻攝）

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