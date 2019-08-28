直播主吳小哲被「斷手腳」原因…傳跟顧蓮霧5萬元有關　遭指行凶粉絲團41字回應

▲直播主吳小哲遭押走痛毆重傷，目前人在醫院治療。（圖／記者葉國吏翻攝）

記者葉國吏／綜合報導

直播主吳小哲27日深夜直播到一半突然被人押走，發現後已經被打成重傷，腳底甚至全磨破，緊急送往醫院治療。整起直播押人事件引起網友關注，有人在留言處透露是跟另一探險直播團的糾紛有關，吳小哲的粉絲得知後紛紛湧入該粉絲團洗版要求踹共，對此遭指是兇手的粉絲團也寫下41字回應。

一名女網友在臉書「屏東小鎮資訊」PO出求救文，聲稱吳小哲在小魚郎直播中被人押走，連家人都找不到他，所以希望高屏地區的朋友幫忙留意，「幫幫忙救哲哥」、「給我們正義好嗎？」、「認清誰才是被害人」。隨後，「吳小哲探險台」的管理員截圖該則PO文轉貼至臉書粉絲專頁，證實吳小哲的確遭押走。

▲直播主吳小哲頭守手嚴重受傷。（圖／記者葉國吏翻攝）

最後在28日凌晨3時50分找到吳小哲，但已經深受重傷，腳底遭不明物品磨到全破，全身是血、手腳全斷，連手機都被搶走了，緊急送往醫院治療。

▲有網友透露吳小哲被痛毆的原因，跟顧蓮霧的5萬元有關。（圖／記者葉國吏翻攝）

對此意外有網友在底下留言透露，吳小哲是因為跟另一探險隊有糾紛，還跟「顧蓮霧所得5萬元」有關。後來吳小哲自立門戶另開探險台，讓原先的探險隊不滿，多次起底吳小哲過往，並放話要把吳小哲押走。原因被網友揭露後引起吳小哲粉絲不滿，紛紛湧至被指押人的粉絲團留言要求踹共。

▲被指是兇手的粉絲團發文回應。（圖／記者葉國吏翻攝）

對此被指押人的粉絲團也發文：「拜託各位有頭腦、有智慧的人，各大粉絲專頁的管理者都只是小幫手，請大家不要胡亂猜測謾罵好嗎？」力挺該粉絲團的網友也在底下留言加油打氣。