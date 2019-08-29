包龍星：這社會真的病了！遭疑是毆斷吳小哲手腳惡煞　「我們選擇安靜默不吭聲」

▲包龍星發文：這社會真的病了。（圖／記者葉國吏翻攝，下同）

記者葉國吏／綜合報導

直播主吳小哲27日在臉書進行直播，未料中途突然遭3位不明人士拖走，被發現時已經慘被打成重傷、斷手斷腳。屏東警方29日逮捕3惡煞，雖然目前尚未公布嫌犯身分，但許多網友都懷疑吳小哲被斷手腳、嫌疑最大的就是另一直播粉絲團。對此該粉絲團發文：這社會真的病了。

▲▼潘孟安發文透露，毆人3惡煞已經逮捕。

直播主吳小哲被痛毆斷手腳，左腳甚至可能要被截肢，引起社會關注。縣長潘孟安臉書發文透露，屏東縣警局已拘提涉嫌新園網路直播主遭押走毆傷案主嫌3人到案，目前偵訊中，將依妨礙自由及重傷害罪函送法辦。

雖然目前尚未公布嫌犯身分，但許多長久關注吳小哲的粉絲都知道，吳小哲與另一直播粉絲專頁糾紛已久，紛紛湧入該粉絲團退讚洗版。而該粉絲團也在臉書先後發文。

▲被指為是毆打吳小哲的嫌犯，包龍星發文：我們選擇安靜默不吭聲。

該粉絲專頁在28日晚間發文：「我們選擇安靜默不吭聲，只想好好做生意，不想理會反擊那些流言蜚語和所有的不實指控，但卻不斷的被攻擊被抹黑被誣衊的心情，你們能體會能懂能有相同感受嗎？」、「一直亂帶風向連家人也一起備受傷害，今天如果是你(妳) 你們願意承受嗎？不要在無謂的一昧攻擊，看圖說故事了，任何事都有它的前因後果存在的原因...」。

▲包龍星：這社會真的病了。

接著該粉絲團再度發文：「這個真的社會病了」，表示一直亂帶風向連家人也一起備受傷害，今天你們終於要對你們說的話付出代價嘍！並且PO出狀紙，文中寫著要對吳小哲提告。