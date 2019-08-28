女權主義高漲　馬雲：聯合國應該盡快選出一名女祕書長

▲馬雲將在9月10日退休，在退休前的最後一個要求是「女性員工不得低於33%」。（圖／CFP）

實習記者施怡妏／綜合報導

第三屆全球女性創業者大會今(28)日在浙江杭州舉行，阿里巴巴董事局主席馬雲以聯合國可持續發展目標倡導者的身份到場參加，向到場的女性創業者表達敬意。他在演講中大膽預測，「未來30年是體驗時代，女人會越來越厲害，就算到了機器人的世界，決定美和好標準的，依然是女人。」

根據外媒報導，馬雲將於今年9月10日卸任阿里巴巴董事局主席，這場演講被視為馬雲卸任前最重要的演講之一。馬雲表示，自己還有兩個禮拜就不當董事長了，在「退休」前的最後一個要求是「女性員工不得低於33%，不論用何種方式都必須達標，若能夠達到50%，那我就更高興了。」

在上一屆的女性創業大會，馬雲表示，「很希望下輩子做個女人、養一堆孩子，很多人希望下輩子跟我生孩子」。他在演講中提及，阿里巴巴成立以來，女性扮演著重要的角色，女性創業者和領導者獨具魅力，電商行業女性比男性更具備優勢。

過去幾年，技術、貿易、世界格局都在變化，馬雲發現，很多男生很難適應變化，但是女性卻沒有這樣的困擾，「因為女性天生就適應變化、喜歡變化並且擁抱變化，甚至很多女性善於創造變化。」

在技術越來越發達的現代，馬雲相信女性在未來會有決定性的作用，「90%的人工智慧現在都用女生的聲音，甚至連性別設定都以『女性』為主」，現在許多新型公司都是女性創辦，女幹部也越來越多。他也在此呼籲，「聯合國應該盡快選出一名女祕書長。」

馬雲對現場的女性聽眾信心喊話，「女人們，你們要知道，男人不管多厲害，離開了女人做什麼都不行。我希望下輩子能做一個好女人，下輩子給世界帶來更多的美好」。