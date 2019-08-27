香港馬拉松開放報名「網友留言狂自嘲」　台網友：笑著笑著就哭了

▲香港馬拉松開放報名，不過許多網友在討論跑步的同時，卻用政治話題自嘲。（圖／翻攝自pixabay）



記者林彥臣／綜合報導

香港一年一度的全民運動盛事「渣打香港馬拉松」26日開放報名，但由於香港政治情勢緊張，許多網友在留言底下談論跑步的同時，也帶入政治話題自嘲，引發話題。

有網友在「渣打香港馬拉松」的報名貼文表示，「可不可以安排一個或多個速龍小隊後面追我，我想拿冠軍」、「請問報名後能否轉組，因暫時未能確定半年後會否被打到變傷健人士？」、「跑步的衣著本身無預留位置放號碼布，可否不顯示跑手編號？」、「跑一跑蹲下綁鞋帶，會不會被人用腳踢開」、「其實現在香港的跑手已經超出國際標準，因為他們帶住面具都可以跑，係一個缺氧的情況之下訓練這麼多個月，身體機能應該比一般人好」。

有台灣的網友把「渣打香港馬拉松」的臉書轉貼到PTT上，同樣引發討論，網友在推文中表示，「留言好有創意... ...大家加油！」、「笑著笑著就哭了」、「困境中還是幽默，香港真的超有創意」、「真的要苦中作樂才能長久~香港加油」、「哈哈哈哈嗚嗚嗚」。

渣打香港馬拉松，預計在2020年2月9日舉行，首屆賽事於1997年舉辦，也是香港最大型的路跑賽事。根據「渣打香港馬拉松」臉書貼文介紹，賽事共設有全馬（42公里）、半馬（21公里）、10公里組，這屆全馬組共開放2.4萬人報名，另外首次試行「傷健人士名額」500名，以參加10公里輪椅賽。

目前香港馬拉松賽道紀錄是2019年由肯亞選手基普頓所締造的2小時09分21秒。