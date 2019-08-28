快訊／李佳芬農舍已過戶6天！　神秘買主「高雄陳小姐」曝光

▲李佳芬回應農舍事件。（圖／記者傅誠翻攝）

記者陳建宇、洪正達／高雄報導

高雄市長韓國瑜的夫人李佳芬，遭爆料雲林古坑的農舍疑似違建，而她28日也表示，違建的部分都已經拆除，房子已經轉售，已經不屬於她。另外，該農舍的神祕買主也曝光，是高雄的一名陳小姐。

李佳芬表示，「有心人士鋪天蓋地抹黑，違建的部分在第一時間就已經拆除了，房子也已經不屬於我，而一切都是依照法律程序交易，不過是用我的名字提訴願。」此外，據了解，買下該間農舍的，是高雄一名陳小姐。

對此，昭明法律事務所律師何曜男指出，該筆房屋交易是合法的交易，但若該房屋的違建事實屬實，那麼原本對於該房屋處分的責任就落到新屋主身上，而且日前媒體才報導李佳芬對於該農舍提出訴願，未來訴願之後的行政訴訟也是新屋主要承受，繼受未來可能的「不利益」。而且照理說訴願應是以「受處分人」的身分提出，又何來「替新屋主提訴願」之說？

何曜男認為，該農舍問題近2個月吵得沸沸揚揚，應該沒有人不知道該農舍屬於違建，在這個時間點願意承購該農舍，除非購買人的膽子夠大，否則很可能就是有人指點「幫忙解套」，在合法性上雖然不成問題，但是社會觀感仍差。

▲李佳芬農舍已經轉賣。（圖／記者洪正達翻攝）

李佳芬表示，「因為這個房子在我手上已經背負原罪因為屋主叫李佳芬，所以無法被公平對待，我已經動手清除農地農用的部分，但大家都避而不談，至於屬於合法的部分、對於主建物部分，已經影響到我的權益了，所以我依照訴願程序處理，我覺得我應該堅持。」

此外，這名神秘買家高雄陳小姐，戶籍登記在苓雅區，而目前現址是一家診所，但該診所與陳女並沒有關係，僅是跟屋主租屋開診所。

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