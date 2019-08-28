汐止男離家欲尋短　持刀吼「你們不要過來」...警奪刀解危機

▲警員先攀談降低持刀男注意力，另名警員從後方成功奪刀。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／新北報導

日前凌晨2時許，新北市汐止警方接獲轄內家屬報案，一名30歲馬姓男子離家出走，離家前向家屬透露生活失意打算離家尋短有自殺傾向，汐止警方不敢大意立即申請緊急手機定位，發現男子就在汐止區建成路附近，立即驅車前往查看、結果發現男子持刀坐在路邊講電話，該難發現警員上前還持刀以死相逼：「你們不要靠近我！」所幸警員英勇奪刀化解危機。

▲警員先攀談降低持刀男注意力，另名警員從後方奪刀。（圖／記者張君豪翻攝）

當時汐止派出所警員許回、許偉哲、李政斌等員獲報上述案情後不敢大意、經手機緊急定位後立即駕駛警車前往查看，警員後來在汐止國泰醫院周邊的小巷內發現馬姓男子車輛。並在距車輛不遠處，發現男子手持美工刀、眼神茫然地坐在路邊講電話，員警欲上前關心時，男子還以死相逼讓員警不要靠近，拿刀對著警員怒吼：「你們不要靠近我！」

員警擔心衝突擴大、透過無線電請求支援盾牌以防男子情緒激動傷人，也通報救護人員到場待命，員警不斷安撫情緒激動的馬男，過程中警員不斷與他攀談、分散其注意力，另名警員李正斌則從後方靠近，快步上前將馬男手中美工刀奪下。

警方顧慮馬男安危，見他情緒依然激動，將他送醫接受觀察；汐止警方表示，原來馬男當天與老婆吵架情緒失控，才想不開打算割腕輕生，所幸家屬立即報警求助，順利化解危機。

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