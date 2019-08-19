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2女國小操場夜跑…司令台前遇惡狼「險遭性侵」！女警攀牆爆氣逮人

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記者張君豪／台北報導

台北市一所國小8月10日晚間發生一起校園性侵未遂案，根據民眾反映：一名年約20多歲何姓男子當時在該國小校操場運動，看到司令台前2名年輕女子身材凹凸有致，竟上前對其中一人強脫衣褲意圖性侵，另名女子見狀幫忙狂踹色狼並急呼：「誰來幫忙趕快報警！」這名惡狼嚇得拔腿就跑。

▲▼ 北市國小校園內驚傳年輕女子晚間運動時差點遭性侵。（圖／民眾提供）

▲台北市某國小發生色狼企圖性侵夜間運動女子案件。（圖／民眾提供）

▲台北市某國小發生色狼性侵夜間運動女子案件，女警王巾維英勇追狼逮人。（圖／記者張君豪翻攝）

▲台北市某國小發生色狼性侵夜間運動女子案件，女警王巾維英勇追狼逮人。（圖／記者張君豪翻攝）

轄區警方獲報趕抵現場，何男見警方到場立即拔腿狂奔，與木柵所女警王巾維在校內追逐，後來何嫌翻牆逃逸，女警奮勇翻牆急追，並徵召路旁一名女騎士的機車，女警拜託她幫忙載她追人：「幫我！載我追他、我在抓壞人！」

何嫌沿路逃跑至附近久康公園旁鹹酥雞店前才被逮捕，到案後坦承意圖性侵夜間運動女子未遂。警方訊後以違反刑法221條：強制性侵未遂罪嫌移送台北地檢署偵辦。

這起色狼入侵校園、企圖性侵晚運女子的離譜案件，造成附近住戶和學生家長人心惶惶。警方指出，由於該校採取校園開放政策、夜間校門從不關閉，鄰近住戶抱怨，校門警衛晚上就下班，等同整個校園安全沒人負責管理，事發後校方雖然貼出校安警示，但家長詢問案發細節校方全然不回應，造成學生、家長人心惶惶引發批評。

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關鍵字：台北市,性侵,國小,女警

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