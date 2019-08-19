獨／2女夜跑險遭性侵！女警還原「逮狼行動」　霸氣壁咚壓制色男

記者張君豪／台北報導

台北市某國小日前發生一何姓男子在操場趁機偷襲夜間慢跑女子打算脫衣性侵，首先趕赴現場的台北市警局女警王巾維當時服勤巡邏班，她與同事趕到事發國小內，發現被害女子神色驚慌，立即追上前逮狼。女警王巾維受訪表示，「當下我看到她（被害人）驚嚇神情、我大概知道發生甚麼事了，為了被害人我只能繼續追！」

▲正妹女警王巾維為了幫女被害人英勇追色狼並獨自一人逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

▲正妹女警王巾維為了幫女被害人英勇追色狼並獨自一人逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

王姓女警事後訪指出，她當時與同事服勤晚間巡邏班、接到勤務中心通報前往該國小協助被害人，她進入校園後，發現女性被害人神色驚慌，滿臉淚痕，一名男子見到警察前來立刻拔腿從操場往學校後門方向逃逸，王巾維為了幫被害人討回公道，也跟著拔腿狂追！

王巾維回憶，當時何姓男子往該國小後門逃逸，發現後門關閉後，犯嫌直接爬牆逃出學校，她也鼓起勇氣跟著爬上圍牆跳下，她發現對方跑得很快，只能在後面努力追趕，後來看到路旁有一名女騎士停在路旁，她氣喘噓噓上前詢問，「我是○○派出所女警、現在正在抓壞人、你載我幫我追他！」

所幸在熱心女騎士幫忙搭載追人下、女警得以順利跟監逃逸的何姓色狼，直到轄a出手抵抗，王巾維立即拉開他的前手、用手扯住色狼後頸衣領、把何男「壁咚」壓在電線桿上，女警王巾維就這樣英勇將色狼壓制，等候支援警力到場後聯手將他逮捕到案。

轄區警分局表示，正妹女警王巾維是2010年警察特考畢業，分發到該分局服務；王巾維是屏東市人，從大學外語系畢業後因為親姊也在新北擔任警職，受到感染才會投考警察，目前在該分局服務約7年，日前處理這起色狼大膽在國小操場性侵夜間運動女案件中，英勇單人壁咚色狼順利逮捕犯嫌，也因此獲台北市警局表揚肯定。

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