西子灣海域22歲女溺斃　機車停中山大學北側防波堤





▲海巡人員徹夜出艇在海域搜救，最後找到女子時已成冰冷浮屍。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／高雄報導

海巡署第七巡防區指揮部11日上午接獲海巡署南部分署118專線轉報：有民眾報案，高雄市中山大學門口旁北側防波堤，發現遺留一輛機車及一雙拖鞋，疑似有民眾輕生請求警方和海巡人員協助。海巡人員不敢大意，經過一整晚在海岸邊搜索，12日上午10時許，在西子灣沙灘附近海域發現一具女性遺體載浮載沉，海巡人員連忙下汽艇幫忙打撈上岸。

▲海巡人員徹夜出艇在海域搜救，最後找到女子時已成冰冷浮屍。（圖／記者張君豪翻攝）

海巡第七巡防區指揮步表示，將該名女子遺體運送高雄殯儀館存放，後續由高雄港務警察總隊一港口中隊辦理相驗事宜。海巡署指出：第七巡防區指揮部於8月11日上午獲報後啟動救援機制，派遣海上4艇32人、岸際9車25人實施協尋，為把握黃金救援期，指揮官下令現場徹夜實施海上岸際搜尋，希望能盡速找到落海失蹤女子。





▲海巡人員徹夜出艇在海域搜救，最後找到女子時已成冰冷浮屍。（圖／記者張君豪翻攝）

但到12日上午最終傳來不幸消息，海巡人員在西子灣沙灘消波塊旁海域發現一具女性遺體，由南部分署救生艇前往打撈上岸，經警方查詢現場遺留之機車車牌，聯繫車主家屬至現場確認死者身分為22歲洪姓女子，後續交由警方聯絡家屬，並進行意外刑事相驗等後續事宜。

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