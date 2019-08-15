3名持刀歹徒搶劫台南新營彩券行　 警追雲林全部落網

▲台南市警新營分局破獲彩券行持刀強盜案，緝獲3名涉案歹徒，起獲作案衣物、西瓜刀及贓款。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

33名持長刀搶匪，8月14日晚上侵入台南市新營區民族路一家彩券行，1人持刀架在店家脖子，一人搜刮店裡近2萬元現金，一人開車在外接應，得手後從容逃逸，被害人是身障人士，無法追出，當下十分恐懼，台南市警新營分局據報，馬上成立專案小組15日凌晨循線將3名搶匪一一緝捕到案，全案依強盜罪嫌擴大偵辦。





據了解，有3名歹徒於14日晚上8時30分許，駕車前往台南市新營區民族路一家彩券行，2人進入店內，1人在外把風接應，而後進入店內的其中1名穿連身帽外套歹徒，隨即亮出一把長刀，架在正在櫃台顧店的店家，而緊跟在後戴鴨舌帽的歹徒，則進櫃台將搜刮近2萬元錢財放入他們準備的袋子，而後兩人從容搭上接應的車子揚長而去。由於店家是名身障者，根本無法追出去，只能無奈看著歹徒揚長而去，這種恐懼無力的感覺令被害人十分悲憤。

台南市警新營分局警方據報，馬上成立專案小組，調閱現場及道路監視系統全力追查，新營分局以車追人，一路追到雲林縣台西鄉，於15日凌晨0時30分，攔車逮捕李、丁2嫌，再到吳嫌住處逮人，起出犯案衣褲、西瓜刀、失竊車牌、玩具槍等證物。

警方查出3嫌開著懸掛失竊車牌的休旅車搶彩券行後，3人平分贓款，落網時3人身上只剩8千多元。新營分局依強盜罪嫌偵辦，並擴大清查3嫌是否另涉其他刑案中。