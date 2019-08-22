夫妻開保持捷內湖路上大吵　「夫跳車」妻怒踩油門追擊撞倒牆

▲女子與先生吵架後怒駕保時捷想撞老公，卻不甚追撞路邊圍牆和其他車輛。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台北市內湖區民權東路六段、瑞湖路口22日下午3時許發生一起劇情曲折離奇的詭異車禍，一對男女開著市價高達300多萬元的保時捷Cayenne「凱燕」休旅車，突然失控撞上路旁圍牆與轎車；警方到場了解才發現，夫妻在車上吵架、老公氣到跳車、老婆認為老公「甩態」當場抓狂，氣到猛踩油門想撞老公，不慎撞上路旁圍牆和倒楣車輛，老婆肇事後還氣憤跳下車離開現場，徒留險被休旅車輾過的簡姓男子接受警方訊問。

兩人當時開著高價的保時捷凱燕休旅車，警方說兩人疑似在車上吵鬧甚至大打出手，丈夫氣噗噗的要妻子停車，老公怒奔下車後、保時捷休旅車就竟然加速往他衝來，所幸簡姓男子機警閃過。休旅車直接撞上路旁的圍牆，然後在追撞路旁停放的紅色轎車，憤怒的妻子棄車逃離現場，先生打電話報警「收拾殘局」。

轄區內湖警分局文德派出所警員到場後，簡男向警方說明這起宛如八點檔連續劇般的「車禍」發生過程，表達願意負起賠償責任、但不願對妻子提告、警方則依車禍程序受理案件，並通知受損車主前來協調。警方呼籲夫妻吵架須注意行車安全、以免一時情緒激動釀成大禍。

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