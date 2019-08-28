被里長狂嗆！韓國瑜：公跟私要分開　下一秒罷韓里長送連署書遭壓牆邊

記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

高雄市長韓國瑜28日出席資深里長表揚大會活動，將親自頒獎給169位里長，但名單上赫然出現曾和他隔空對嗆多次的正興里長沈秀玲，以及參與罷韓的三川里長莊晉勲，會前兩位里長砲聲相當猛烈，在台上更是不留情的嗆韓國瑜。會後韓國瑜以為結束了，殊不知三川里長莊晉勲又突然出現拿出罷韓書，要他簽名。

▲三川里里長莊晉勲遭隨扈推擠。（圖／記者洪正達攝）

▲韓國瑜出席資深里長表揚大會，三川里里長莊晉勲台上抗議。（圖／記者洪正達攝）

三川里長莊晉勲在會前受訪時說，自己會提醒韓國瑜要選總統就專心把總統選好，並直言今天不會跟市長握手，「直接領獎就好」。而他上台領獎時卻突然出招，要將罷韓連署書交給韓國瑜，不過韓國瑜沒有收，由一旁的民政局長曹桓榮收下。

韓國瑜結束聯訪後表示，「台灣本來就民主社會，大家可以自己表述自己的政治意見，而且高雄市在我當市長以來，我們的政治氛圍都非常的自由、非常的民主。這種罷免的活動剛開始說抗議市政府不核准，所以也核准了，所以里長都可以表達，今天是有169位優秀特優、里長的資深里長，那我覺得這兩位有意見的里長應該把它分開，第一個頒獎的時候領獎狀，第二，自己的意見在另外一個場合把他講出來，這樣會比較好一點，其實，這個就是公跟私分開，大概169位里長都非常開心，有兩位里長有不同的意見，我完全尊重」。

▲三川里里長莊晉勲遭隨扈推擠。（圖／記者洪正達攝）

本來以為事情已經結束，里長莊晉勲卻又突然出現，拿出罷韓連署書要韓國瑜簽名，不過立刻被一旁兩、三位隨扈擋下，壓到牆壁邊，而韓國瑜快步走入電梯，說「祝福祝福」。

莊表示，「我是基層只是反映問題，我認為他做不好，但他認為自己做很好，他不會想簽」，「隨扈很粗魯，感覺不太舒服，我小里長沒什麼機會見到他，只能利用這個機會。」