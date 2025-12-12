聖石董座「乾女兒」身分曝！　看SWAG臀部刺青才知被綠

▲北檢追查「聖石金業」涉詐騙吸金百億元巨款，意外曝光邱薡宬豪砸460萬包養乾女兒紀錄。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

北檢追查「聖石金業」涉詐騙吸金百億元巨款，發現負責操盤本吸金案的幕後應屬邱嬿妤親哥、標準金業及前任聖石金業負責人邱薡宬，而如今邱薡宬豪砸460萬包養乾女兒紀錄也跟著曝光，乾女兒在SWAG成人網、當女優一事也遭起底，才知道2人的愛恨情仇早在2022年就由本刊獨家報導。

邱薡宬如今因涉詐、舊案遭起底曝光

聖石金業涉詐騙吸金百億元巨款案，如今爆出案外案，原來主嫌邱薡宬在2018年擔任聖石公司董事長期間，在包養網站上認識求包養的「乾女兒」邱女，並以每月5萬至20萬元金額包養，怎料，事後卻發現對方隱瞞已婚身分外，還持續經營成人直播，甚至上傳大尺度影片牟利，並招攬粉絲發生性交易，如今乾女兒身分也曝光，雙方的愛恨情仇，在早2022年就被本刊獨家報導。

包養慘被戴綠帽，邱薡宬曾委屈投訴？

據本刊2022年獨家報導指出，台北某富商在包養網站，看對眼自稱單身、身材姣好的西西（化名），加上對方自我介紹又寫「約會像戀人、喜歡激烈性愛、徵求長期包養」，雙方一拍即合，富商也承諾以每個月10萬元價碼包養，3年砸了超過500萬元，卻沒想到女伴西西交往期間，持續在成人網站SWAG拍片，還開價3小時1萬5元與男網友外出性交易，甚至還揪富商其他女伴一起「接客」賺外快。

▲當年富商來本刊委屈爆料，包養女子已婚且背著他賣淫，卻沒想到因新案起底才知道富商是邱薡宬。

當時富商得知女子已婚且背著他賣淫，起初不信，還花錢申請會員帳號、購買點數，直到看到西西後腰部的刺青，以及短短3個月內就上架上百部影片，才憤而決定分手，「她背著我賣淫已經很過分，竟然還介紹我的其他女伴去接客，我實在無法忍受！」金援被斷之後，西西苦苦哀求，甚至在臀部附近紋上「XXX（富商姓名）之奴」的刺青，試圖挽回，但富商事後又遭西西丈夫提告，讓富商痛批女方違法變造證件、設局仙人跳。不過當時西西則全盤否認。

▲被包養的西西轉戰SWAG當起AV女優，影片產量驚人，當時兩人告上法庭。

邱薡宬如今因涉詐、舊案遭起底曝光，過去與乾女兒的荒唐私人情仇，也再度浮出檯面，掀起外界高度關注。至於2人的愛恨情仇，最後法院審理認為，林男無法證明邱男在包養期間早知邱女已婚，且邱女長期在交友網頁上自稱單身，甚至以變造身分證隱瞞婚姻，認定邱男包養行為不構成侵害配偶權。值得關注的是，判決書中法官更直言「退萬步言，邱女至今仍對外表示單身，而且『玩很大』」。



