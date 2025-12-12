　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

聖石董座「乾女兒」身分曝！　看SWAG臀部刺青才知被綠

北檢追查「聖石金業」涉詐騙吸金百億元巨款，意外曝光邱薡宬豪砸460萬包養乾女兒紀錄。（讀者提供）

▲北檢追查「聖石金業」涉詐騙吸金百億元巨款，意外曝光邱薡宬豪砸460萬包養乾女兒紀錄。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

北檢追查「聖石金業」涉詐騙吸金百億元巨款，發現負責操盤本吸金案的幕後應屬邱嬿妤親哥、標準金業及前任聖石金業負責人邱薡宬，而如今邱薡宬豪砸460萬包養乾女兒紀錄也跟著曝光，乾女兒在SWAG成人網、當女優一事也遭起底，才知道2人的愛恨情仇早在2022年就由本刊獨家報導。

邱薡宬如今因涉詐、舊案遭起底曝光

聖石金業涉詐騙吸金百億元巨款案，如今爆出案外案，原來主嫌邱薡宬在2018年擔任聖石公司董事長期間，在包養網站上認識求包養的「乾女兒」邱女，並以每月5萬至20萬元金額包養，怎料，事後卻發現對方隱瞞已婚身分外，還持續經營成人直播，甚至上傳大尺度影片牟利，並招攬粉絲發生性交易，如今乾女兒身分也曝光，雙方的愛恨情仇，在早2022年就被本刊獨家報導。

包養慘被戴綠帽，邱薡宬曾委屈投訴？

據本刊2022年獨家報導指出，台北某富商在包養網站，看對眼自稱單身、身材姣好的西西（化名），加上對方自我介紹又寫「約會像戀人、喜歡激烈性愛、徵求長期包養」，雙方一拍即合，富商也承諾以每個月10萬元價碼包養，3年砸了超過500萬元，卻沒想到女伴西西交往期間，持續在成人網站SWAG拍片，還開價3小時1萬5元與男網友外出性交易，甚至還揪富商其他女伴一起「接客」賺外快。

當年富商來本刊委屈爆料，包養女子已婚且背著他賣淫，卻沒想到因新案起底才知道富商是邱薡宬。（本刊資料照）

▲當年富商來本刊委屈爆料，包養女子已婚且背著他賣淫，卻沒想到因新案起底才知道富商是邱薡宬。

當時富商得知女子已婚且背著他賣淫，起初不信，還花錢申請會員帳號、購買點數，直到看到西西後腰部的刺青，以及短短3個月內就上架上百部影片，才憤而決定分手，「她背著我賣淫已經很過分，竟然還介紹我的其他女伴去接客，我實在無法忍受！」金援被斷之後，西西苦苦哀求，甚至在臀部附近紋上「XXX（富商姓名）之奴」的刺青，試圖挽回，但富商事後又遭西西丈夫提告，讓富商痛批女方違法變造證件、設局仙人跳。不過當時西西則全盤否認。

被包養的西西轉戰SWAG當起AV女優，影片產量驚人，當時兩人告上法庭。（讀者提供）

▲被包養的西西轉戰SWAG當起AV女優，影片產量驚人，當時兩人告上法庭。

邱薡宬如今因涉詐、舊案遭起底曝光，過去與乾女兒的荒唐私人情仇，也再度浮出檯面，掀起外界高度關注。至於2人的愛恨情仇，最後法院審理認為，林男無法證明邱男在包養期間早知邱女已婚，且邱女長期在交友網頁上自稱單身，甚至以變造身分證隱瞞婚姻，認定邱男包養行為不構成侵害配偶權。值得關注的是，判決書中法官更直言「退萬步言，邱女至今仍對外表示單身，而且『玩很大』」。


更多鏡週刊報導
乾女兒與粉絲愛愛！聖石董座豪砸460萬包養遭戴綠帽　她竟「臀刺XXX之奴」求糖爹復合
昔30張無碼寫真外流！童顏巨乳攝影師6年後回來了　網看傻：越來越犯規
22歲海歸正妹爆曾睡過大聯盟球員　下海拍片「800人斬履歷曝光」獵男名單超驚人

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
497 1 9940 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台南消防局長突請假未上班　提出辭呈
學生「0成本抽成」遭拒嗆炸雞店　逢甲：強化學生社會素養
快訊／爭法庭直播失敗　柯文哲提抗告遭高院駁回
辦雙城論壇簡舒培嗆「龜孫子」　蔣萬安笑回：這三個字留給議員
股票慘賠2億！9歲男童遭勒頸陳屍車內　韓40歲父墜樓亡
快訊／日本外海地震「規模上修至6.9」！　深度更淺
打假球！網球員遭禁賽20年

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

幫通緝犯公司買肉！假交易真借貸2億　上市人造纖維老董300萬交保

快訊／台南消防局長李明峯驚爆閃辭　市府證實但「尚未批准」

快訊／爭京華城案法庭直播失敗　柯文哲提抗告遭高院駁回

學生想「0成本抽成」遭拒竟嗆炸雞店　逢甲：強化學生社會素養

聖石董座「乾女兒」身分曝！　看SWAG臀部刺青才知被綠

閃3違停貨車！26歲男跨雙黃線對撞機車　女騎士「頭部重創」搶救中

野狗突衝進草叢...路人一探驚見枯骸　警靠「超薄人皮」助返家

快訊／蘇花公路嚴重事故！80歲無照嬤撞槽車　送醫搶救不治

吸客辣照曝！泰妹來台下海被納妃　升級「人蛇姐」邀同鄉淘金

浩鼎人資長爆走！嗆執行長「以前抽屜都放槍」　被炒魷魚還挨告

金希澈「被爆很多對象」母打電話求證　崔振赫曝：只敢在背後說媽媽壞話XD

烏克蘭無人艇攻擊俄影子油輪　炸出火球畫面曝光

小禎愛女Emma出道！胡瓜叮嚀：好好講話　曝媽媽小7歲男友「略像大谷翔平」XD

郭碧婷住台灣分居向佐：很OK　是三重小孩「常被以為住陽明山」

名校女大生開豪車上學　竟是來自詐團遊艇洗錢家族　她爸爸就叫吳柏毅

「川普金卡」正式上路！　「付3千萬」可拿美國合法身分

幫通緝犯公司買肉！假交易真借貸2億　上市人造纖維老董300萬交保

快訊／台南消防局長李明峯驚爆閃辭　市府證實但「尚未批准」

快訊／爭京華城案法庭直播失敗　柯文哲提抗告遭高院駁回

學生想「0成本抽成」遭拒竟嗆炸雞店　逢甲：強化學生社會素養

聖石董座「乾女兒」身分曝！　看SWAG臀部刺青才知被綠

閃3違停貨車！26歲男跨雙黃線對撞機車　女騎士「頭部重創」搶救中

野狗突衝進草叢...路人一探驚見枯骸　警靠「超薄人皮」助返家

快訊／蘇花公路嚴重事故！80歲無照嬤撞槽車　送醫搶救不治

吸客辣照曝！泰妹來台下海被納妃　升級「人蛇姐」邀同鄉淘金

浩鼎人資長爆走！嗆執行長「以前抽屜都放槍」　被炒魷魚還挨告

地震規模攀升、一路東移！　伊斯坦堡面臨規模7強震威脅

陸「雞蛋網紅」自曝一天要吃40顆　全網複製完美「煮蛋技巧」精準到秒

幫通緝犯公司買肉！假交易真借貸2億　上市人造纖維老董300萬交保

天冷容易吃飯後昏沉　醫教5招防「暈碳」：早餐避免飯糰配奶茶

快訊／台南消防局長李明峯驚爆閃辭　市府證實但「尚未批准」

台中2高山農場楓紅直擊！福壽山旅宿甫整修　武陵巨型聖誕樹超美

是陳珊妮沒看錯！　「跨界日劇搭檔宮澤理惠」笑虧：會不會毀掉NHK

松緣會館謝平安宴　小龍女熱舞 × 美食雙重盛宴

微短劇爆紅贏在「不說教」！圈內人爆製作秘辛：拿中國爆款短劇來改

聽台獸醫解釋「寵物溝通」！加拿大獸醫吃驚：這根本沒這職業

小禎41歲生日「激吻小7歲男友」　吹蠟燭「往他胯下靠」超鬧

社會熱門新聞

獨／聖石董座包養卻滿街婊兄弟　她屁股刺青求糖爹原諒

空軍淫中尉酒後爬上床　強擼部屬17分鐘

應召女進門秒脫光　下場全被逮

兒赴泰選妃來台下海　父女找「老闆」爽抽皮肉錢

新北整骨師全裸推拿！女客遭性侵10次

女騎機車闖國道　3輛紅斑馬包圍攔車

開價10萬包養伸狼爪　超商店員下場GG

屏東男遭蛇緊纏　「蟒蛇掛脖」畫面曝

寵物蟒突暴走！他溜蛇遭勒脖倒地濺血

竹縣某國中19天內「師生墜樓2死」！校方主動辦送煞

手搖飲老闆疑虐狗遭肉搜　北市議員出手！

2泰女免費遊台藏暗盤　「口吞塞肛」115顆毒球

憲兵勒死女友2度性侵屍體　無期徒刑定讞

超商買關東煮嫌太辣！台中男退貨遭拒「整碗倒回鍋裡」

更多熱門

相關新聞

實測60歲領勞保百萬現金先落袋

實測60歲領勞保百萬現金先落袋

2026年起，勞保老年年金的法定請領年齡將從64歲延至65歲，適用於1962年（含）以後出生的所有勞工，意思是要領到不打折的退休金，必須要等到65歲。許多人聽到老年年金提早請領會打折，直覺認為不划算；然而，經過試算顯示，提早領取並不一定吃虧。

亞洲第4座迪士尼樂園要來了？泰拋震撼彈

亞洲第4座迪士尼樂園要來了？泰拋震撼彈

日本肉舖熊肉詢問度狂飆

日本肉舖熊肉詢問度狂飆

YouBike新制！明年起強制投保才能借

YouBike新制！明年起強制投保才能借

他過海關警鈴大響　一查「護身符」輻射超標1600倍

他過海關警鈴大響　一查「護身符」輻射超標1600倍

關鍵字：

鏡週刊聖石

讀者迴響

熱門新聞

曾紅到被封「徐若瑄接班人」卻消失多年！婷婷淚揭真相

獨／聖石董座包養卻滿街婊兄弟　她屁股刺青求糖爹原諒

大學生向炸雞店提「0成本抽成」遭拒：態度超靠X！惹怒老闆

爸倒垃圾被撞死　捨身救警衛痛喊救我

陳冠希豔照門隔17年爆內幕！　名導揭「外洩關鍵」

賴佩霞洋女婿「術後肝衰竭」不治！視訊看著他離開

空軍淫中尉酒後爬上床　強擼部屬17分鐘

應召女進門秒脫光　下場全被逮

看好台積電2000元！　台股大師提「3訊號」出現快跑

陳意涵參加家長聚會「認不出愛馬仕」

李洋被塞門外　韓國瑜：奧運金牌那麼慢

李伊庚形象全毀！好色喊：沒看過E奶「露骨私小10歲嫩妹」對話外流

黃安返台開車滑手機　開箱賓士曝車牌

早餐吃饅頭飆血糖　營養師曝3改良重點

張忠謀不是最多！台積電股息最大贏家曝

更多

最夯影音

更多
金希澈「被爆很多對象」母打電話求證　崔振赫曝：只敢在背後說媽媽壞話XD

金希澈「被爆很多對象」母打電話求證　崔振赫曝：只敢在背後說媽媽壞話XD
烏克蘭無人艇攻擊俄影子油輪　炸出火球畫面曝光

烏克蘭無人艇攻擊俄影子油輪　炸出火球畫面曝光

小禎愛女Emma出道！胡瓜叮嚀：好好講話　曝媽媽小7歲男友「略像大谷翔平」XD

小禎愛女Emma出道！胡瓜叮嚀：好好講話　曝媽媽小7歲男友「略像大谷翔平」XD

郭碧婷住台灣分居向佐：很OK　是三重小孩「常被以為住陽明山」

郭碧婷住台灣分居向佐：很OK　是三重小孩「常被以為住陽明山」

名校女大生開豪車上學　竟是來自詐團遊艇洗錢家族　她爸爸就叫吳柏毅

名校女大生開豪車上學　竟是來自詐團遊艇洗錢家族　她爸爸就叫吳柏毅

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面