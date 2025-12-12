　
地方 地方焦點

「永續願景館Wooden Wonders」　亮相320+1嘉義城市博覽會

▲▼ 黃敏惠市長牽線國際建築事務所MVRDV 「永續願景館Wooden Wonders」亮相320+1嘉義城市博覽會 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 黃敏惠市長牽線國際建築事務所MVRDV 「永續願景館Wooden Wonders」亮相320+1嘉義城市博覽會 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為迎接嘉義建城321週年，「320+1嘉義市城市博覽會」特別邀請國際知名的荷蘭建築與都市設計事務所MVRDV合作。今（12）日在市府北棟大樓預定地舉行「Wooden Wonders 嘉義市博願景館」開幕茶會，邀請建築事務所 MVRDV 跨海打造期間限定木構展館，回應嘉義「木都」城市精神。

▲▼ 黃敏惠市長牽線國際建築事務所MVRDV 「永續願景館Wooden Wonders」亮相320+1嘉義城市博覽會 。（圖／嘉義市政府提供）

開幕茶會現場亦邀請荷蘭在台辦事處代表 Bas Pulles（浦樂施）出席，嘉義市長黃敏惠也親自與各界貴賓一同參觀展覽，共同見證嘉義市透過城市博覽會，深化國際交流、展現城市文化實力。

黃敏惠市長表示，「320+1 嘉義市城市博覽會」規劃三大策展主軸，在市府北棟大樓預定地以「共享城市」為核心策展主軸之一，由國際建築事務所MVRDV所規劃的「永續願景館」更是重要亮點，採全木構工法打造，運用自然光影、木材紋理與開放式動線，象徵嘉義百年木構文化的延續，並融入嘉義市多處著名的木構立面，呈現嘉義「木都」的文化底蘊。特別感謝來自荷蘭的 MVRDV 團隊的用心，深入研究嘉義市的城市元素，透過創新設計，將嘉義市三百多年來的歷史濃縮於展館之中。

▲▼ 黃敏惠市長牽線國際建築事務所MVRDV 「永續願景館Wooden Wonders」亮相320+1嘉義城市博覽會 。（圖／嘉義市政府提供）

Wooden Wonders 嘉義市博願景館不只是建築，更是一個持續演進的公共平台，讓嘉義的過去、現在與未來在此被看見、被記錄，也被共同書寫，引導市民重新思考城市、木材與生活之間的關係。

黃敏惠進一步指出，城市博覽會所關注的不只是一、兩年的發展，而是放眼未來十年、二十年，甚至百年的城市願景。嘉義市擁有超過三百年的歷史，珍惜既有的文化資產，從在地特色出發，結合國際團隊與專業能量，持續為城市注入創新動力。

▲▼ 黃敏惠市長牽線國際建築事務所MVRDV 「永續願景館Wooden Wonders」亮相320+1嘉義城市博覽會 。（圖／嘉義市政府提供）

荷蘭在台辦事處代表 Bas Pulles 表示，很榮幸受邀參與嘉義市城市博覽會，共同慶祝嘉義建城321年。他指出，荷蘭與嘉義之間的交流情誼可追溯至四百多年前，雙方長期以來在文化與城市發展上持續累積深厚連結。此次透過荷蘭建築與都市設計事務所 MVRDV 的參與，不僅展現嘉義市在永續與創意上的城市價值，也讓這些理念具體呈現在永續願景館的策展內容之中。

Bas Pulles 也表示，未來將持續與嘉義市深化合作，共同推動永續發展進程，並期待見證市府北棟大樓未來的建築成果，同時希望有更多機會再次造訪嘉義，深入感受這座城市的文化魅力。

▲▼ 黃敏惠市長牽線國際建築事務所MVRDV 「永續願景館Wooden Wonders」亮相320+1嘉義城市博覽會 。（圖／嘉義市政府提供）

MVRDV 策略長 Jan Knikker 表示，很高興能在今日與大家齊聚嘉義，去年黃敏惠市長率市府團隊親自前往荷蘭鹿特丹拜訪 MVRDV 建築事務所，讓團隊深刻認識到嘉義市府是一支充滿企圖心與行動力的團隊，也讓鹿特丹的夥伴們對嘉義市留下深刻印象。今年適逢嘉義市建城 320+1 年，能夠參與城市博覽會並策劃永續願景館，對 MVRDV 而言是一個相當難得且珍貴的機會。嘉義市擁有獨特的城市條件與深厚的歷史脈絡，如何從過去的結構、材料與生活中，回應當代的極端氣候下的城市挑戰，是本次策展特別的核心。

市府北棟設計團隊劉培森建築師以「夢幻組合」來形容嘉義市政府與荷蘭 MVRDV 的合作。他表示，嘉義市作為「木都」，擁有深厚的林業歷史與獨特文化底蘊；而 MVRDV 在荷蘭乃至國際間，以循環經濟與前瞻設計理念聞名，是全球頂尖的設計團隊之一。當歐洲的永續視野、木構建築的專業與嘉義深厚的林業文化相互結合時，便形成一個真正令人期待、近乎夢幻的合作模式。

文化局表示，Wooden Wonders 嘉義市博願景館採全木構工法打造，運用自然光影、木材紋理與開放式動線，象徵嘉義百年木構文化的延續，也展現永續建築的前瞻方向。此次由 MVRDV 創始合夥人 Jacob van Rijs 帶領團隊設計，以嘉義現存木構建築為研究起點，並提出嘉義的木構建築雖橫跨不同年代與風格，有著共同形式語彙如街角斜切量體、立面線條強調屋頂輪廓等特徵。為此，展館造型融入嘉義文學館—東門町1923（原東門派出所）、台灣花磚博物館（蘇友讓故居）、芝野醫院(現為中山路黃于修診所)，以及多處在地咖啡館與民宅的木構形式，濃縮嘉義「木都」百年的文化底蘊。

展館盡顯木都嘉義市氣度，設置三個向城市敞開的入口，串接室內外動線；內部以粉彩色調呼應嘉義老屋原始色彩，營造溫暖、親和、開放的空間氛圍，成為邀請市民共同使用的「城市客廳」。

同場展出的《嘉義森聲生》展覽，以「森、聲、生」三大主題沿庭院配置五大展區，串聯森林、工藝與城市未來的想像。「森」象徵森林與工藝起點；「聲」代表城市交流與文化共鳴；「生」則展望木構建築的永續未來。展覽從森林出發，走入匠人世界，再延伸至全球視野，介紹跨越 13 國的木構傳統與案例，呈現從遺產保存到創新應用的多元面向。

文化局局長謝育哲特別介紹在《嘉義森聲生》展覽中，「森林漫遊」運用五感體驗與數位動畫引導觀眾理解木文化脈絡，「百工百業」展區展現嘉義匠人精神，而 AR 擴增實境與裝置藝術「木生未來」則帶領觀眾想像城市與自然共生的可能。

Wooden Wonders 嘉義市博願景館於 12 月 12 日至 12 月 28 日展出，邀請大家走入這座與木共生的展館，感受嘉義的文化溫度與永續想像。展期間，每晚更將在庭院呈現「Wooden Wonders 夜間光雕秀」，以「木、構、業、村、樂」為主題，展現嘉義「木都」的多元面貌。寬敞的主展廳也將成為嘉義周年慶期間的重要聚會場域，舉辦系列公眾講座與活動。更多活動資訊請至：320+1 嘉義市城市博覽會官網 https://chiayicityexpo2025.com/

320+1 嘉義市城市博覽會 展覽資訊
展期｜2025.12.12（五）-12.28（日）
時間｜週一至週四10:00-18:00；週五至週日10:00-20:00
活動地點:嘉義市全區(詳細地圖請至官網查詢)
活動官網：https://chiayicityexpo2025.com/
更多資訊:請關注「320+1嘉義城市博覽會」官方社群媒體
Facebook：https://www.facebook.com/chiayicityexpo2025
Instagram：@ChiayiCityExpo2025

嘉義市政府警察局第一分局再傳喜訊，偵查隊兩名優秀同仁，在第22屆全國績優刑事警察人員甄選中脫穎而出，勇奪全國殊榮，展現嘉義市警察的專業量能與努力成果。

