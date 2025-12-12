公教年金停砍過關！陳玉珍籲：行政院別再以不執行傷害尊嚴

▲▼陳玉珍呼籲行政院終結追殺式改革，別再以不執行傷尊嚴。（圖／陳玉珍立委辦公室提供）

記者鄭逢時／金門報導

攸關公教退休人員權益的年金相關修法，今（12）日於立法院三讀通過，確定原本逐年調降的退休所得替代率將「喊卡」，並自113年1月1日回溯適用。同時，新法也明定當消費者物價指數（CPI）累計成長達5%時，政府應依比例調整，或至少每四年檢討一次，確保退休制度能因應物價變動。

金門立委陳玉珍表示，從第九屆踏入立法院以來，她兩大核心任務之一，就是為金門鄉親爭取福祉，另一項則是修正「不公不義的軍公教年改」，讓軍公教警消不再承受「追殺式改革」。她強調，「停砍年金」三讀通過，是她堅持多年的重要目標，如今終於達成。

陳玉珍指出，過去民進黨在國會席次獨大，以「改革」之名推動年金調降，卻違反信賴保護原則，造成社會對立，也重創退休軍公教警消的生活保障。她說，由於當時國民黨無力在席次上抵抗，因此許多不合理措施無法阻擋；如今國會版圖翻轉，自然要為這群長期奉獻國家的族群挺身而出。

她進一步表示，許多軍公教人員早年放棄民間高薪投身公職，只盼退休後能安穩生活，但近年物價飆升、通膨壓力加劇，政府卻仍壓低所得替代率，與宣稱經濟亮眼、稅收充裕的說法完全矛盾。

陳玉珍強調，軍公教警消是國家重要資產，不應因制度調整而被污名化，更不能被政策反覆折磨。她呼籲行政院切勿再以「不執行」的方式阻撓修法落實，避免再度傷害退休人員的尊嚴。她強調，這些人與所有國民一樣，都是愛護這片土地的人民，他們的退休保障應獲得應有的尊重與維護。