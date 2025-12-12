財劃法是否副署　行政院：卓榮泰會以合憲合法的方式處理

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

總統賴清德今邀請51位立委便當會，討論國會爭議法案，會中也談到對於爭議法案的應對方式。會後定調，不副署、副署不執行都是合憲方式，由總統跟行政院研究如何因應，全力支持行政部門最終決定。對此，行政院回應，卓院長會做最後決定，以合憲、合法的方式處理，堅守憲政機關的責任。

立法院在11月14日在藍白聯手下三讀通過《財政收支劃分法》修正案，行政院考量執行上窒礙難行、且會超過舉債上限，因此提出覆議案。但在5日遭藍白否決。根據估算，財劃法最晚須於15日公告，行政院已表態不會執行違法且侵害行政院預算權的財劃法。

民進黨團幹事長鍾佳濱表示，總統邀請黨團商討重大國政，討論焦點在於，藍白所通過違反國民意志、違反國家利益的法案，社會各界擔憂，過去仲裁者憲法法庭又被在野黨癱瘓，因此有學者提出透過行政權跟立法權制衡，此時副署權就被提出，在憲法本文中，這原本是閣揆跟總統間並行的權力。

對於今天中午總統與立院執政黨團便當會的討論，行政院發言人李慧芝表示，行政院張惇涵秘書長也有列席，並於會後向卓院長轉達會議內容；李慧芝強調，卓院長會做最後決定，以合憲、合法的方式處理，堅守憲政機關的責任。

