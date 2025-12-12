韓國瑜突稱不出席國政茶敘！　府方：感到意外、不解

▲立法院長韓國瑜臨時說不克出席，讓總統府感到意外。（圖／記者湯興漢攝）



記者董美琪／綜合報導

近期朝野在財劃法、助理費除罪化及反年改等多項爭議修法上衝突頻仍，引發社會高度關注。為了在此敏感時刻促進府院之間溝通，總統賴清德規劃於下週一（15日）上午10時30分，在總統府舉行「國政茶敘」，邀請行政院、立法院與考試院院長共同出席，盼透過直接交流尋求共識。不過，立法院長韓國瑜今日突然告知無法參加，讓總統府方面感到錯愕。

總統府發言人郭雅慧表示，國家財政的穩定是推動各項政策的根基，而維護憲政秩序則是邁向永續發展的重要方向。面對目前朝野緊繃的互動關係，總統希望透過正式茶敘建立對話平台，並以全民利益為核心，讓三院首長能坐下來交換意見，共同面對外界質疑與政治挑戰。

郭雅慧指出，賴總統與總統府秘書長潘孟安日前曾依憲法程序當面邀請韓國瑜進行院際協商，當時韓院長甚至主動建議改以茶會形式進行，以利溝通更順暢。院方也因此著手安排相關事宜。然而，韓國瑜今天突然表示不克前往，府方對此既意外也不解，目前仍在了解實際原因。

郭雅慧強調，總統府仍抱持高度誠意，希望韓院長能重新考量是否參與，共同為鞏固國家憲政體制與確保施政穩健運作而努力。