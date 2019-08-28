遭放話「蘇系橫著走」氣炸　王閔生婉拒徵召：我從未主動爭取

▲王閔生。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

民進黨針對區域立委艱困選區佈局，對於有媒體報導指出因議員王閔生為蘇系人馬，無人敢阻擋他參選大安區立委，讓王閔生發文指，他已致電黨主席卓榮，婉拒徵召。民進黨28日下午召開中執會，原定要針對王閔生等提名，最後卻因為人數不足「流會」。

對此，王閔生28日受訪表示，「7月30日，是我第一次、也是唯一一次進到民進黨中央黨部，接受主席徵詢有關文山區南中正立委人選的事情，當時跟主席表達，因為這一區是艱困選區，如果黨需要我出來、我會承擔」。

王閔生說，接著到8月12日晚上，卓榮泰親自打電話給他，他同樣表達，「如果黨有需要我的話，我會承擔」；到了8月19日下午，卓榮泰打給他告知，大安區以及文山區這兩區立委人選要提名新人，「我聽了之後，當時就跟主席說：好，我會全力支持，尊重黨中央的決定」。

王閔生指出，結果到了8月23日，主席在傍晚又打給我，告知黨即將要徵召我參選文山區南中正立委選舉，「這整個過程中，我從未主動爭取黨徵召我參選立委，都是主席二度主動徵詢、二度主動告知」。

王閔生強調，他從來沒拜託過任何一位黨政高層或是任何一位提名策略小組成員，甚至沒有拜託過蘇貞昌院長，被講成他是忽然表達意願要參選，甚至說這是派系鬥爭，牽連到蘇貞昌，還說蘇系現在在黨內橫著走，這些都是不實的傳言，真的是「人在家中坐，禍從天上來」。

王閔生強調，他婉拒徵召，最重要就是要破除這一切不實的傳言，讓民進黨中央有空間去提名其他合適的人選，「我會全力支持！為了立委勝選，為了小英總統連任成功的目標，共同團結，一起努力。」希望黨趕快提名適合人選，讓這些紛爭落幕。

王閔生指出，黨的提名策略就是要提名新人，所以其實過程中的轉折什麼原因，其實我都不清楚，因為在這過程中，我從來沒有主動去了解是什麼樣的狀況，在提名過程中，他沒主動爭取，並不如報導所寫，還去運作了派系，稱他的態度就是蘇系在黨內「橫著走」，「講到派系鬥爭，這個我就是不能接受」，根本是子虛烏有的假新聞。